Kur'an Kursu öğrencilerine yıl sonu etkinliği

Programa; Hanımefendi Hanife Yazıcı, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Vali Yardımcısı Bilal Basrı’nın eşi Suzan Basrı, İl Müftüsü Ramazan Dolu ve ilgili kurum müdürleri katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, miniklerimizin okuduğu sureler, dualar, hadisler ve gerçekleştirdikleri gösterilerle devam etti.

“SİZLERİ AYDINLIK BİR GELECEĞE TAŞIYACAKTIR”

Programda konuşan Hanımefendi Hanife Yazıcı “Kur'an-ı Kerim, biz Müslümanlar için ilahi bir rehberdir. Bu nedenle, Kur'an'ı öğrenmek ve onun mesajlarını özümsemek her yaş grubundaki Müslüman için bir görevdir. Özellikle de 4-6 yaş, çocukların öğrenmeye ve yeni bilgiler edinmeye en açık oldukları dönemdir. Bu yaşta Kur'an ile tanışmaları, hayatlarının geri kalanında onlara büyük bir rehber olacaktır. Kur'an'ın ışığında yetişen çocuklar, ahlaklı, erdemli ve topluma faydalı bireyler olma yolunda ilerleyeceklerdir. Sevgili çocuklar, bugün burada aldığınız eğitim, inşallah sizleri aydınlık bir geleceğe taşıyacaktır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye ve onun mesajlarını hayatınıza uygulamaya gayret gösterin” ifadelerine yer verdi.

Program, minik öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen Kur’an Kursu öğreticilerine, teşekkür edilmesinin ardında sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN