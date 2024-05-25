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Kur'an Kursu öğrencilerine yıl sonu etkinliği

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Yeşilyurt Müftülüğü tarafından, Ahmediye Hafızlık Kur’an Kursu Konferans Salonunda Ahmediye 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerine yıl sonu programı düzenlendi. Yapılan toplantıda Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanımefendi Hanife Yazıcı bir konuşma gerçekleştirerek 4-6 yaştaki çocukların öğrenmeye en açık oldukları dönem olduklarını söyledi.

Kur'an Kursu öğrencilerine yıl sonu etkinliği mask
Kur'an Kursu öğrencilerine yıl sonu etkinliği
Kur'an Kursu öğrencilerine yıl sonu etkinliği
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Programa; Hanımefendi Hanife Yazıcı, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Vali Yardımcısı Bilal Basrı’nın eşi Suzan Basrı, İl Müftüsü Ramazan Dolu ve ilgili kurum müdürleri katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, miniklerimizin okuduğu sureler, dualar, hadisler ve gerçekleştirdikleri gösterilerle devam etti.

Kur'an Kursu öğrencilerine yıl sonu etkinliği

“SİZLERİ AYDINLIK BİR GELECEĞE TAŞIYACAKTIR”

Programda konuşan Hanımefendi Hanife Yazıcı “Kur'an-ı Kerim, biz Müslümanlar için ilahi bir rehberdir.  Bu nedenle, Kur'an'ı öğrenmek ve onun mesajlarını özümsemek her yaş grubundaki Müslüman için bir görevdir. Özellikle de 4-6 yaş, çocukların öğrenmeye ve yeni bilgiler edinmeye en açık oldukları dönemdir. Bu yaşta Kur'an ile tanışmaları, hayatlarının geri kalanında onlara büyük bir rehber olacaktır. Kur'an'ın ışığında yetişen çocuklar, ahlaklı, erdemli ve topluma faydalı bireyler olma yolunda ilerleyeceklerdir. Sevgili çocuklar, bugün burada aldığınız eğitim, inşallah sizleri aydınlık bir geleceğe taşıyacaktır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye ve onun mesajlarını hayatınıza uygulamaya gayret gösterin” ifadelerine yer verdi.

Kur'an Kursu öğrencilerine yıl sonu etkinliği

Program, minik öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen Kur’an Kursu öğreticilerine, teşekkür edilmesinin ardında sona erdi.

Kur'an Kursu öğrencilerine yıl sonu etkinliği

Kaynak: BÜLTEN

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25 May 2024 - 17:04 Malatya- Yaşam

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