25 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsmail Demirci’nin taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Assıya Kızılkapcı’nın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sıddık Taşkıran’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt,
77 yaşında vefat eden ve Fırat Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Emine Yoldaş’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,
86 yaşında vefat eden ve Gerger Adıyaman Mezarlığına defnedilen Üzeyir Demir’ın taziye adresi: Gerger, Adıyaman,
69 yaşında vefat eden ve Hekimhan Malatya Mezarlığına defnedilen Fikriye Toraman’ın taziye adresi: Hekimhan, Malatya,
86 yaşında vefat eden ve Reyhanlı Hatay Mezarlığına defnedilen Ali El İlevi’nin taziye adresi: Reyhanlı, Hatay.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.