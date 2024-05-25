Her Malatyalının orada bir anısı var

Malatya merkezde ve kırsal bölgelerde toplam 241 kültür varlığı 6 Şubat depremlerinde hasar aldı. 87 yıllık tarihi yapı, yeniden ayağa kaldırılarak çocuk kütüphanesine dönüştürülecek. Malatyalı büyük insanların bu okuldan mezun olduğunu söyleyen Araştırmacı Yazar Atilla Kantarcı, Malatya’nın ilk yapılarından biri olduğunu belirtti.

“UYGULAMAYA GEÇİLİRSE ÇOK FAYDALI BİR İŞ OLACAK”

Araştırmacı Yazar Atilla Kantarcı,

“İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Gazi İlkokulu’nun artık okul olarak kullanılmasının mümkün olmadığını söylediler. 6 Şubat depremlerinde hasar oluştuğu için ağırlık kaldıracak güçte olmadığı tespit edildi. Okula girenin çıkanın daha az olduğu bir yapıya dönüştürmeyi kararlaştırdılar. Ben ilk başta bu düşünceye katılmıyordum. Okul ya da müze olarak kalmasını istiyordum. Ancak İl Kültür ve Turizm müdürümüz, ilkokulun ağırlık kaldıracak güçte olmadığını söyledi. Gazi İlkokulu’nu bebek ve çocuk kütüphanesi yapılacağını söyledi. Özellikle bebek kütüphanesi çok mantıklı geldi. Oraya anneler bebekleriyle birlikte gidip orada eğitim alacaklar. Annelere ayrı eğitim çocuklarına ayrı uzman psikologlar ve eğitmenler tarafından eğitim verilecek. Uygulamaya geçilirse çok faydalı bir iş olacaktır”

dedi.

“TARİHİMİZİN YAŞATILMASI GÜZEL BİR ŞEY”

Gazi ilkokulunda her Malatyalının bir anısı olduğunu söyleyen Kantarcı,

“Gazi İlkokulu Malatya’nın ilk yapılan okullarından bir tanesidir. Sanıyorum orada okumayan Malatyalı, devlet adamı, büyük insan yok gibi. Herkesin orada bir anısı vardır. En azından bu şekilde tarihimizin yaşatılması güzel bir şey”

açıklamalarında bulundu.