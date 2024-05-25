İnönü Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kaç puanla öğrenci alıyor?

Türkiye'de bir üniversiteye kayıt olmak isteyen öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek aldıkları puan ile üniversite bölüm tercihlerinde bulunuyor. İnönü Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne kayıt yapabilmek için kaç puan almak gerekiyor? İşte Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban puanı:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI

İnönü Üniversitesi, 2023 yılında ÖSYM tarafından yapılan sınavda Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Bölümü’ne 82 kontenjan ile 82 öğrenci alımı yaptı. Bölüme yerleşen son kişinin puanı, yani bölümün taban puanı ise sayısal bölümünden 328,54 olarak karşımıza çıkıyor. ÖSYM tarafından verilen bu bilgiye göre bu bölüme yerleşmek isteyen öğrencinin, YKS’den 2023 yılı göz önünde bulundurularak, en düşük 328,54 puan alması gerekiyor. Tabii bu bölümün kontenjanına ve bölümü tercih edecek öğrenci sayısına göre de değişiklik gösterebiliyor. Bu durumda en yüksek puanı alan ve bu bölümü tercih eden öğrenciler puan sırasına göre alınıyor.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM TABAN PUANI

İnönü Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İkinci Öğretim programı da öğrenci alımı yapıyor. 60 kontenjanı bulunan bölüme 2023 yılında 29 kişi yerleşti. Bölümün taban puanı ise 2023 yılında 308,45 olarak göze çarpıyor. Bu bölümün ikinci öğretim programına yerleşmek isteyen öğrencinin, YKS’den 2023 yılı göz önünde bulundurularak, en düşük 308,45 puan alması gerekiyor.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT), Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç sınavın geneline verilen isimdir. Bölümler bu sınav puanlarına göre veya ortalamasına göre öğrenci alımı yapıyor. Bu ortalamalar ise bölümden bölüme değişiklik gösteriyor.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü başarı ile bitiren öğrenciler, elektrik üretilmesinden dağıtılmasına kadar birçok alanda çalışma yapabilirler. Elektrik enerjisinin başka enerji türlerine dönüştürülmesi, iletilmesi, elektrik sistemlerinin projelendirilmesi konusunda çalışabilirler. Elektrik enerjisinin üretiminde etkin rol oynarlar. Enerji üreten tesislerin projelendirilmesi ve montaj işlemlerinin yapılmasında görev alırlar. Geniş çalışma alanlarına sahip Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin ise her geçen gün öneminin arttığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi