MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

İLAN
MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/198 Esas
KARAR NO : 2024/43
HÜKÜM :
1--6100 sayılı HMK'nın 115/2 maddesi ve aynı Kanunun 114/1-c maddesi gereğince davanın GÖREV nedeni ile USULDEN REDDİNE,
2-Görevli mahkemenin MALATYA 5 VEYA 6 ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ olduğuna,
3- Taraflardan birinin 6100 sayılı Kanun'un 20. maddesi uyarınca, dosyanın görevli ve yetkili NÖBETÇİMALATYA 5 VEYA 6 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE, karar verildi.16/01/2024
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/03/2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.