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MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

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Malatya 7. asliye hukuk mahkemesince ilan yayınlandı.

MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN mask
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İLAN

MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/198 Esas

KARAR NO : 2024/43

HÜKÜM :

1--6100 sayılı HMK'nın 115/2 maddesi ve aynı Kanunun 114/1-c maddesi gereğince davanın GÖREV nedeni ile USULDEN REDDİNE,

2-Görevli mahkemenin MALATYA 5 VEYA 6 ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ olduğuna,

3- Taraflardan birinin 6100 sayılı Kanun'un 20. maddesi uyarınca, dosyanın görevli ve yetkili NÖBETÇİMALATYA 5 VEYA 6 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE, karar verildi.16/01/2024

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/03/2024
# ILN02038123, ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN02038123

27 May 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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