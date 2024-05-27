MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

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MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/545 Esas

DAVALI : METİN YILMAZ

Davacı , EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ileDavalılar , ABDURRAHMAN SEVİN, METİN YILMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Dava konusu Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Hacıabdi Mahallesi, 2021 Ada, 4 Parsel, C Blok, 3. Kat, 4 nolu bağımsız bölümde bulunan mesken nitelikli taşınmazın muvazaalı devir işlemlerinin İİK 277 vd. maddeleri gereğince İPTALİ ile Malatya İcra Müdürlüğü 2021/15239 E. Sayılı, Malatya İcra Müdürlüğü 2021/15238 E. Sayılı, Malatya İcra Müdürlüğü 2021/15236 E. Sayılı ve Malatya İcra Müdürlüğü 2021/15237 E. Sayılı dosyalarındaki alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzeredavacı tarafa cebri icra ve satış yetkisi verilmesinin talep edildiği,

Uyuşmazlığın çözümü amacıyla keşfin yapıldığı, fen bilirkişi tarafından dava konusu taşınmaza ilişkin raporun sunulduğu ve krokinin ekinde yer aldığı, teknik bilirkişi tarafından aldırılan 06/11/2023 tarihli raporda, dava konusu taşınmazın satış tarihindeki değerinin ( 17/08/2015) : 200.000,00.-TL, satış tarihindeki değeri ( 09/08/2019 ): 600.000,00.-TL, satış tarihindeki değeri ( 23/08/2021 ): 800.000,00.-TL, dava tarihindeki değeri ( 04/11/2022 ) : 1.000.000,00.-TL, keşif tarihindeki değeri ( 25/07/2023 ):365.000,00.-TL olduğunun bildirildiği,

Davacı vekilinin talep arttırım dilekçesinde, harca esas değerinin 158.979,51.-TL olarak esas alınmasını, yapılan tasarruf işleminin İİK 277 vd maddeleri gereğince Malatya İcra Müdürlüğü 2021/15239 E. Sayılı, Malatya İcra Müdürlüğü 2021/15238 E. Sayılı, Malatya İcra Müdürlüğü 2021/15236 E. Sayılı ve Malatya İcra Müdürlüğü 2021/15237 E. Sayılı dosyalarındaki alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere İPTALİ ile davacı tarafa cebri icra ve satış yetkisinin verilmesi talep edilmiş olduğundan, davalı 42838684564 T.C. Kimlik Numaralı Metin Yılmaz'ınilan tarihinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde beyanda bulunmanız, aksi takdirde beyanda bulunmaktan vazgeçmiş sayılacağının ihtarına, ihtarın iş bu ilan yapılması ilan olunur.

12/03/2024