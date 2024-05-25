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A Milli Takım’da, EURO 2024 hazırlıkları başladı

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A Millî Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamındaki birinci etap çalışmalarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün ve bugün gerçekleştirdiği antrenmanlarla başladı.

A Milli Takım’da, EURO 2024 hazırlıkları başladı mask
A Milli Takım’da, EURO 2024 hazırlıkları başladı
A Milli Takım’da, EURO 2024 hazırlıkları başladı
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Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanlarda, video analiz toplantılarının yanı sıra fitness salonunda kuvvet ve mobilizasyon, saha idmanlarında ise pas, top kapma ve topsuz oyun çalışmaları yapıldı.

A Milli Takım’da, EURO 2024 hazırlıkları başladı
A Milli Takım’da, EURO 2024 hazırlıkları başladı

Birinci etap çalışmalarında A Millî Takım'ın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan Doğan Alemdar, Ahmetcan Kaplan, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Can Uzun, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım, Enes Ünal ve Yusuf Yazıcı ile 24-28 Mayıs aralığındaki idmanlarda bulunacak kaleci Berke Özer yer aldı.

A Milli Takım’da, EURO 2024 hazırlıkları başladı

A Milli Takım, yarın saat 11.30'da TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

A Milli Takım’da, EURO 2024 hazırlıkları başladı
 
A Milli Takım’da, EURO 2024 hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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25 May 2024 - 16:23 - Spor

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