Galatasaray kafilesine yoğun ilgi

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde İstanbul Havaalanı'na hareket etti.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman i
le tamamladı. Antrenmandan sonra bugün saat 17.00'de Konya'ya hareket edecek sarı-kırmızı kafile, taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde tesislerden İstanbul Havaalanı'na hareket etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.