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Galatasaray kafilesine yoğun ilgi

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Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde İstanbul Havaalanı'na hareket etti.

Galatasaray kafilesine yoğun ilgi mask
Galatasaray kafilesine yoğun ilgi
Galatasaray kafilesine yoğun ilgi
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Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde İstanbul Havaalanı'na hareket etti.

Galatasaray kafilesine yoğun ilgi

Galatasaray kafilesine yoğun ilgi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman i

le tamamladı. Antrenmandan sonra bugün saat 17.00'de Konya'ya hareket edecek sarı-kırmızı kafile, taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde tesislerden İstanbul Havaalanı'na hareket etti.

Galatasaray kafilesine yoğun ilgi
Galatasaray kafilesine yoğun ilgi
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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25 May 2024 - 16:20 - Spor

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