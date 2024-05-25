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Eleman yok iş zor sektör zorda Malatya’da üretim için mücadele sürüyor

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Malatya’da küçükbaş hayvan yetiştiricileri her gün çıktıkları yaylada koyunların sağımını yapıyor. Birçok zorluklarla karşılaşan yetiştiricilerin sıkıntısı ise sektörde eleman bulamamak. Yetiştiricilik yapan vatandaşlar ise bu işi yapan çok az insanın da işi bırakması ile sektörün zora gireceği görüşünde.

Eleman yok iş zor sektör zorda Malatya’da üretim için mücadele sürüyor mask
Eleman yok iş zor sektör zorda Malatya’da üretim için mücadele sürüyor
Eleman yok iş zor sektör zorda Malatya’da üretim için mücadele sürüyor
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Malatya’nın Arapgir ilçesi Deregezen Mahallesi’nde hayvan yetiştiricileri günlük çıktıkları yaylada koyunların sağımlarını gerçekleştiriyor. Tamamen bilek gücü ile gerçekleşen sağımlar nedeniyle zorlanan yetiştiriciler, bu işi yapan çok az insanın da yakında işi bırakması ile sektörün zora gireceği görüşünde olduklarını belirtiyorlar.

Eleman yok iş zor sektör zorda Malatya’da üretim için mücadele sürüyor
Eleman yok iş zor sektör zorda Malatya’da üretim için mücadele sürüyor

YETİŞTİRİCİLER ÇOBAN BULAMAMAKTAN ŞİKÂYETÇİ

Zor şartlarda günlük olarak yüzlerce koyun sağımı yapan üreticiler, yeni eleman bulunamaması nedeniyle hayvancılığa ilginin iyice azalmasından yana dertli. Bu noktada yetiştiricilerin sosyal yaşamlarını iyileştirici önlemlerin alınmasını isteyen çiftçiler, özellikle çoban bulamamaktan şikâyetçiler.

Eleman yok iş zor sektör zorda Malatya’da üretim için mücadele sürüyor

“ÜRETİMİN MUTLAKA DEVAM ETMESİ GEREKİYOR”

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yetiştiricilerin her gün zorlu bir süreçte sağımları gerçekleştirdiğini belirterek, “Bakanlığımızın birçok kalemde yetiştiricilere desteği bulunuyor. Bizlerin de Dünya Bankasına sunduğumuz proje ile yaylaya çıkan yetiştiricilerin temel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması adına çalışmalarımız var. Üretimin mutlaka devam etmesi gerekiyor, bu nedenle de yetiştiricilerimize her anlamda destek sunmamız lazım” diye konuştu.

Eleman yok iş zor sektör zorda Malatya’da üretim için mücadele sürüyor
Eleman yok iş zor sektör zorda Malatya’da üretim için mücadele sürüyor
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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25 May 2024 - 16:14 Malatya- Gündem

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