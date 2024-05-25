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Malatya’da ilaçlama çalışmalarına hız verildi

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte haşere ile mücadele çalışmalarına hız verdi. Özellikle larva döneminde zararlı canlıların üremesinin önüne geçmeye çalışan ekiplerin 28 araç ile çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Malatya’da ilaçlama çalışmalarına hız verildi mask
Malatya’da ilaçlama çalışmalarına hız verildi
Malatya’da ilaçlama çalışmalarına hız verildi
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Temiz bir çevre ve sağlıklı bir toplum anlayışıyla hareket eden, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için mevcut imkânlarını seferber eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri sahada 79 personel, 28 araç ile 718 mahallede hizmetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Malatya’da ilaçlama çalışmalarına hız verildi

İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden haşerelerle, özellikle larva döneminde zararlı canlıların üremesinin önüne geçmeye çalışan ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdığı çalışmalarla birlikte koruyucu önlemler de alıyor.

Malatya’da ilaçlama çalışmalarına hız verildi

RUHSATLI İLAÇLARLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve halk sağlığını tehdit etmeyen Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı ilaçlarla gerçekleştirilen çalışmalar rekreasyon alanlarının ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan noktaların yanı sıra Konteyner Kentler, foseptik, rögar, çöp konteynerleri, dere yatakları, gölet, sulak alanlar, çöp toplama istasyonları gibi vektör üremesine müsait alanlarda da ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Malatya’da ilaçlama çalışmalarına hız verildi

HAŞERELERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, zararlılara karşı yeşil alanlarda, park ve bahçelerde, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlar ile mesire alanları ve süs bitkileri, mevsimlik çiçek çalışma alanları, ekiplerce bitki koruma zirai ilaçlama ilaçları ile ilaçlanarak, haşerelerle mücadele etkin bir şekilde sürdürülüyor.

Malatya’da ilaçlama çalışmalarına hız verildi

Kaynak: BÜLTEN

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25 May 2024 - 15:56 - Spor

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