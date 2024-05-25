Malatya’da ilaçlama çalışmalarına hız verildi

Temiz bir çevre ve sağlıklı bir toplum anlayışıyla hareket eden, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için mevcut imkânlarını seferber eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri sahada 79 personel, 28 araç ile 718 mahallede hizmetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden haşerelerle, özellikle larva döneminde zararlı canlıların üremesinin önüne geçmeye çalışan ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdığı çalışmalarla birlikte koruyucu önlemler de alıyor.
RUHSATLI İLAÇLARLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve halk sağlığını tehdit etmeyen Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı ilaçlarla gerçekleştirilen çalışmalar rekreasyon alanlarının ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan noktaların yanı sıra Konteyner Kentler, foseptik, rögar, çöp konteynerleri, dere yatakları, gölet, sulak alanlar, çöp toplama istasyonları gibi vektör üremesine müsait alanlarda da ilaçlama çalışmaları devam ediyor.
HAŞERELERLE MÜCADELE SÜRÜYOR
Büyükşehir Belediyesi ayrıca, zararlılara karşı yeşil alanlarda, park ve bahçelerde, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlar ile mesire alanları ve süs bitkileri, mevsimlik çiçek çalışma alanları, ekiplerce bitki koruma zirai ilaçlama ilaçları ile ilaçlanarak, haşerelerle mücadele etkin bir şekilde sürdürülüyor.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.