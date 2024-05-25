25 May 2024 - 15:54- Gündem G:

Büyükşehirden ‘Park Etme, Fark Et’ Projesi

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin trafiğini düzenlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri kaldırıma park eden araç sahipleriyle konuşarak farkındalık oluşturacak bazı bilgilendirmelerde bulundu.

Büyükşehirden ‘Park Etme, Fark Et’ Projesi mask
Büyükşehirden ‘Park Etme, Fark Et’ Projesi
Büyükşehirden ‘Park Etme, Fark Et’ Projesi
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Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşların kaldırımlarda daha rahat ve güvenli yürümesi, engelli bireylerin kendilerine ait geçiş alanlarında engellerle karşılaşmaması ve otobüs güzergâhlarında yapılan yanlış park etmeleri önlemek için ‘Park Etme, Fark Et’ farkındalık projesi başlatıldı. Farkındalık projesi kapsamında, araçlarını yanlış park eden vatandaşlara yönelik broşür dağıtan zabıta ekipleri araç sahipleriyle tek tek konuşarak bilgilendirme yaptı.

Büyükşehirden ‘Park Etme, Fark Et’ Projesi

TRAFİK AKIŞINI ENGELLİYOR

Bilgilendirme broşürlerinde, trafik kurallarına uygun park etmenin önemine değinilirken, yanlış park etmenin trafik akışını nasıl engellediğini ve güvenliği tehdit ettiği de hatırlatıldı. Ayrıca, ‘Park Etme, Fark Et’ farkındalık projesinde park etme alanlarının belirlenmiş kurallara göre kullanılması gerektiği vurgulanarak, diğer sürücülere ve yayalara saygılı olunması gerektiği mesajı iletildi.
Büyükşehirden ‘Park Etme, Fark Et’ Projesi

ŞEHRİN TRAFİĞİNİN DÜZENLENMESİ AMAÇLANIYOR

Proje hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Trafik Şube Müdürü Fatih Karakaya, Malatya’da farkındalık oluşması adına araçların hatalı park etme ile ilgili ‘Park Etme, Fark Et’ projesini başlattıklarını söyledi. Karakaya, başlatılan proje amacının araç parkı konusunda şehrin trafiğini düzenlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Büyükşehirden ‘Park Etme, Fark Et’ Projesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların bilinçlenmesi ve trafik kurallarına uyumun artırılması için benzer bilgilendirme çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

 
Büyükşehirden ‘Park Etme, Fark Et’ Projesi

Kaynak: BÜLTEN

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25 May 2024 - 15:54 Malatya- Gündem

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