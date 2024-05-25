Monoblok implantın avantajları

Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Diş Hekimi Mutlu Turgut, uygulanmaya başlanan ve normal implanta göre daha çabuk kullanıma hazır olan protezlere imkân sağlayan monoblok implant sistemi hakkında bilgi verdi. Monoblok implantta operasyondan 3 gün sonra protezlerin ağza yerleştirildiğini söyleyen diş hekimi Turgut, klasik implant sisteminden ayıran en önemli farkın hızlı uygulama olduğuna değindi. 150 tane Monoblok implant uyguladıklarını söyleyen Diş Hekimi Mutlu Turgut, geri dönüşlerin iyi olduğunun altını çizdi.

“ÜÇ GÜN İÇERİSİNDE PROTEZLERİNE KAVUŞABİLİYOR”

Monoblok implant sistemi hakkında konuşan Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Diş Hekimi Mutlu Turgut, “Monoblok implant dediğimiz sistemde klasik implanta göre avantajımız, cerrahi fazında daha az invaziv işlem yapılmasıdır. Yani punch tekniğiyle sadece diş eti üzerinde, implant yerleştirecek bölgede 2-3 milimetre çapında bir diş eti kaldırılıp aynı seansta yerleştiriliyor. Sistemin en büyük avantajı, monoblok yani tek parçadan oluştuğu için klasik konvansiyonel sistemlerdeki ölçü ara fazlarından ve bekleme süresinden bizi kurtarıyor. İşin en güzel tarafı 72 saat içerisinde yani operasyondan üç gün sonra tüm protezleri ağza yerleştirme şansı veriyor. Hastamız kliniğimize başvurduğunda, bölgesel olarak değişmekle birlikte 1-1 buçuk saatlik bir operasyondan sonra tüm işlem bitmiş bir oluyor. Hastamız üç gün içerisinde protezlerine kavuşabiliyor. Sistemin en büyük avantajı süre kısaltma” dedi.

“HERHANGİ BİR KOMPLİKASYONLA KARŞILAŞMADIK”

Monoblok implantı uyguladığı hastalardan olumlu geri dönüşler aldığının altını çizen Diş Hekimi Turgut şöyle devam etti;

“Konvansiyonel sistemlerde, implant yerleştirme operasyonundan sonra hastanın kemik yapısına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak üç ile dört ay beklenmesi gerekiyordu. Kaynama süresi için bu yeni mono sistemde bekleme süresi 72 saate kadar düşüyor. En büyük avantajımız bu. Şu anda yaklaşık 150 adet uyguladık herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Tabii genel implant komplikasyonlarının hepsi burada da geçerli. Hastanın işlemden sonrası ağız hijyeni, sigara kullanımı, genel sağlık durumu, diyabet vb.hastalıklar yani kemik yapınızı ve iyileşme prosedürünü etkileyebilecek her şey bu implant sisteminde de etkili. Fakat burada immediat yükleme olduğu için implantın osentegrasyon şansı daha fazla. Çünkü ağza yerleştirildikten sonra ne kadar kısa sürede fonksiyonu verirseniz implantın kemik ile kaynaması o kadar güzel ve kolay oluyor.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı