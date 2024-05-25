Fenerbahçe, üçüncülük maçına çıkacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Final Four'da Fenerbahçe, yarı finalde Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a 73-57 mağlup olarak üçüncülük maçına çıkacak. Yarı finalin diğer maçında ise Real Madrid, bir başka Yunan ekibi Olympiakos'u 87-76 yenerek adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak üçüncülük müsabakası yarın TSİ 18.00'e başlayacak. 6. kez bu organizasyonda mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 kez final oynayıp 1 kez kupayı kaldırma başarısı gösterirken, 2 kez de dördüncü oldu.
İki ekip arasında normal sezonda oynanan maçlarda Fenerbahçe, İstanbul'da rakibini 79-77 yenerken, Pire'deki mücadeleyi ev sahibi 84-81 kazanmayı başardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.