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Fenerbahçe, üçüncülük maçına çıkacak

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THY Euroleague Final Four'da üçüncülük maçına çıkacak olan Fenerbahçe, yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, üçüncülük maçına çıkacak mask
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Final Four'da Fenerbahçe, yarı finalde Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a 73-57 mağlup olarak üçüncülük maçına çıkacak. Yarı finalin diğer maçında ise Real Madrid, bir başka Yunan ekibi Olympiakos'u 87-76 yenerek adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe, üçüncülük maçına çıkacak

Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak üçüncülük müsabakası yarın TSİ 18.00'e başlayacak. 6. kez bu organizasyonda mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 kez final oynayıp 1 kez kupayı kaldırma başarısı gösterirken, 2 kez de dördüncü oldu.

İki ekip arasında normal sezonda oynanan maçlarda Fenerbahçe, İstanbul'da rakibini 79-77 yenerken, Pire'deki mücadeleyi ev sahibi 84-81 kazanmayı başardı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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25 May 2024 - 15:27 - Spor

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