- Spor

Galatasaray’da seçim zamanı! Özbek oyunu kullandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Dursun Özbek, olağan seçim genel kurulda oyunu 2 numaralı sandıkta kullandı.

Galatasaray’da seçim zamanı! Özbek oyunu kullandı mask
Galatasaray’da seçim zamanı! Özbek oyunu kullandı
Galatasaray’da seçim zamanı! Özbek oyunu kullandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Dursun Özbek, olağan seçim genel kurulda oyunu 2 numaralı sandıkta kullandı.

Galatasaray’da seçim zamanı! Özbek oyunu kullandı

Galatasaray’da seçim zamanı! Özbek oyunu kullandı

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Mevcut başkan ve başkan adayı Dursun Özbek oyunu kullandı. Özbek 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Hayırlısı olsun. Genel kurul her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray'a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır" dedi.

Galatasaray’da seçim zamanı! Özbek oyunu kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# galatasaray, son dakika, son dakika galatasaray, Dursun Özbek, son dakika Dursun Özbek, spor

25 May 2024 - 15:13 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL