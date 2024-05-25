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Başkanlık koltuğu için Süheyl Batum oyunu kullandı

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Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum oyunu 2 numaralı sandıkta kullandı.

Süheyl Batum oyunu kullandı mask
Süheyl Batum oyunu kullandı
Süheyl Batum oyunu kullandı
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Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum oyunu 2 numaralı sandıkta kullandı.

Başkanlık koltuğu için Süheyl Batum oyunu kullandı

Başkanlık koltuğu için Süheyl Batum oyunu kullandı

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Başkan adaylarından Süheyl Batum da oyunu kullandı. Batum 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Süheyl Batum, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Başkanlık koltuğu için Süheyl Batum oyunu kullandı
Başkanlık koltuğu için Süheyl Batum oyunu kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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25 May 2024 - 15:11 - Spor

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