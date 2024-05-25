25 May 2024 - 15:06 - Spor

Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.