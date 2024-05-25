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Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı mask
Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında yarın saat 19.00’da Konyaspor’a konuk olacak.

Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı
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25 May 2024 - 15:06 - Spor

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