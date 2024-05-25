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Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı mask
Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulüp tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Turuncu-lacivertliler, bugün Adana'ya hareket edecek ve yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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25 May 2024 - 14:56 - Spor

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