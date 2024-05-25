25 May 2024 - 14:56 - Spor

Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.