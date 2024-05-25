- Yaşam

Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri belirlendi. En yaşlı nüfusa sahip il yüzde 20 oranla Sinop olurken, en genç nüfus oranına sahip il ise yüzde 3,5 ile Şırnak oldu.

Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı mask
Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması 2023" kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip ili yüzde 20 ile Sinop olurken, en genç nüfus oranına sahip il ise yüzde 3,5 ile Şırnak olarak belirlendi.

Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı

Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus, 2018'de 7 milyon 186 bin 204 iken, 2023'te yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806'ya ulaştı.

Yaşlı nüfusun toplam nüfustaki payı, 2018'de yüzde 8,8 iken 2023'te yüzde 10,2'ye yükseldi.

Yaşlı nüfusun yüzde 44,5'ini erkekler, yüzde 55,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı

Türkiye, yaşlı nüfus oranı bakımından 184 ülke arasında 67'nci sırada yer aldı.

En yüksek yaşlı nüfusuna sahip ilk üç ülke ise yüzde 30,1 ile Japonya, yüzde 24,5 ile İtalya ve yüzde 23,6 ile Finlandiya oldu.

Yurt genelinde en fazla yaşlı nüfus oranına sahip il yüzde 20 ile Sinop oldu.

Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı

Sinop'u yüzde 19,5 ile Kastamonu ve yüzde 18,3 ile Giresun izledi.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak olarak belirlendi.

Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı

Şırnak'ı yüzde 4 ile Hakkari ve yüzde 4,2 ile Şanlıurfa takip etti.

Türkiye genelinde yaklaşık her 4 haneden birinde en az 1 yaşlı fert bulunduğunu ortaya koydu.

Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
 

Kaynak: Haber Merkezi

# Türkiye İstatistik Kurumu, son dakika, son dakika Türkiye İstatistik Kurumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’nin en yaşlı ilçeleri, Türkiye’nin en genç ilçeleri, Busabah malatya, Türkiye, Genç, tüik

25 May 2024 - 14:43 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL