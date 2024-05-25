Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması 2023" kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip ili yüzde 20 ile Sinop olurken, en genç nüfus oranına sahip il ise yüzde 3,5 ile Şırnak olarak belirlendi.

Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus, 2018'de 7 milyon 186 bin 204 iken, 2023'te yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806'ya ulaştı.

Yaşlı nüfusun toplam nüfustaki payı, 2018'de yüzde 8,8 iken 2023'te yüzde 10,2'ye yükseldi.

Yaşlı nüfusun yüzde 44,5'ini erkekler, yüzde 55,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye, yaşlı nüfus oranı bakımından 184 ülke arasında 67'nci sırada yer aldı.

En yüksek yaşlı nüfusuna sahip ilk üç ülke ise yüzde 30,1 ile Japonya, yüzde 24,5 ile İtalya ve yüzde 23,6 ile Finlandiya oldu.

Yurt genelinde en fazla yaşlı nüfus oranına sahip il yüzde 20 ile Sinop oldu.

Sinop'u yüzde 19,5 ile Kastamonu ve yüzde 18,3 ile Giresun izledi.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak olarak belirlendi.

Şırnak'ı yüzde 4 ile Hakkari ve yüzde 4,2 ile Şanlıurfa takip etti.

Türkiye genelinde yaklaşık her 4 haneden birinde en az 1 yaşlı fert bulunduğunu ortaya koydu.

Kaynak: Haber Merkezi