Malatya Çevre Yolu'nda lüks araç küle döndü

Malatya Çevre Yolu'nda ilerleyen lüks cip bir anda alev aldı. İlk olarak çevredekilerin, daha sonra ise İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, geriye iskeleti kalan lüks araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Malatya- Elazığ Karayolu Kıyıcak Mevkii’nde yaşanan olayda sürücü ismi öğrenilemeyen araç seyir halindeyken alev aldı. Çevredekilerin ilk müdahalesi ile yangın söndürülmeye çalışılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını söndürürken, geriye ise tamamen küle dönmüş bir araç kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.