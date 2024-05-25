25 May 2024 - 14:41 - Asayiş

Malatya Çevre Yolu'nda lüks araç küle döndü

Malatya Çevre Yolu'nda ilerleyen lüks cip bir anda alev aldı. İlk olarak çevredekilerin, daha sonra ise İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, geriye iskeleti kalan lüks araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.