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Malatya Çevre Yolu'nda lüks araç küle döndü

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Malatya Çevre Yolu'nda ilerleyen lüks cip bir anda alev aldı. İlk olarak çevredekilerin, daha sonra ise İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, geriye iskeleti kalan lüks araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Malatya Çevre Yolu'nda lüks araç küle döndü mask
Malatya Çevre Yolu'nda lüks araç küle döndü
Malatya Çevre Yolu'nda lüks araç küle döndü
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Malatya Çevre Yolu'nda ilerleyen lüks cip bir anda alev aldı. İlk olarak çevredekilerin, daha sonra ise İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, geriye iskeleti kalan lüks araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Malatya Çevre Yolu'nda lüks araç küle döndü

Malatya Çevre Yolu'nda lüks araç küle döndü

Malatya- Elazığ Karayolu Kıyıcak Mevkii’nde yaşanan olayda sürücü ismi öğrenilemeyen araç seyir halindeyken alev aldı. Çevredekilerin ilk müdahalesi ile yangın söndürülmeye çalışılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını söndürürken, geriye ise tamamen küle dönmüş bir araç kaldı.

Malatya Çevre Yolu'nda lüks araç küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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25 May 2024 - 14:41 Malatya- Asayiş

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