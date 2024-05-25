Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit’ten iyilik vurgusu

Korgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi ‘İyilik Kulübü’ öğrencileri, Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşıda incelemelerde bulundular. Okul idarecileriyle birlikte geldikleri Emanet Çarşıda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleşen sosyal yardımlar hakkında yetkililerden bilgiler alan öğrenciler, daha sonra sosyal sorumluluk projelerinin yer aldığı görsel sunumu izlediler.

“İYİLİK ELÇİSİ PROJESİ”

Emanet Çarşı Toplantı Salonunda gerçekleşen bilgilendirme programını öğrencilerle birlikte takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, ‘İyilik Elçisi’ projesinin öğrencilere erken yaşlarda sosyal yardımlaşma kültürünün aşılanması bakımından özel bir proje olduğunu söyledi. İyilik, yardımseverlik ve paylaşma kültürünün insan ve toplum huzuru açısından önemli olduğunu ifade eden Geçit, sosyal yardım hizmetlerinde öne çıkan yerel bir yönetim anlayışını benimsediklerinin altını çizerek, ihtiyaç sahibi herkesin yanında güçlü bir şekilde yer almaya devam edeceklerini de hatırlattı.

“DAHA GENİŞ KESİMLERE ULAŞTIRMAKTAYIZ”

‘İyilik Elçisi’ Projesinin ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine farklı bir değer kattığını dile getiren Geçit,

“Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerinde öne çıkan bir belediyeyiz, bu alanda çok etkin çalışmalar yapıyoruz. Bölgenin en büyük sosyal yardımlaşma noktası olan Emanet Çarşımızda sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerimizle yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma kültürünü canlı tutmaya çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz hizmetler neticesinde bir yandan hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüleri kurarken diğer taraftan da belediyemizin imkânlarıyla paylaşma ve yardımlaşma kültürünü daha geniş kesimlere ulaştırmaktayız”

şeklinde konuştu.

“YAŞADIĞINIZ HAYATI DAHA DEĞERLİ HALE GETİRMELİSİNİZ”

Konuşmasının devamında iyilik ve yardımseverliğin önemi üzerine öğrencilere tavsiyelerde bulunan Geçit,

“İleriki yaşantınızda hangi okulu okursanız okuyun, hangi mesleği yaparsanız yapın iyi ve güvenilir insan olmaya çalışın. Hayatının merkezine iyilik, yardımseverlik ve paylaşma olgusunu yerleştiren bir insan topluma yararlı birey olur, insanlığa faydası olur. Akademik başarılarınızı iyilik anlayışı etrafında geliştirirseniz, yolunuz daha açık olur. Belediye olarak sizleri bu anlayış etrafında yetiştirip geleceğe hazırlamak içinde bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık oluşturuyoruz, bugün ki gayretler inşallah gelecekte çok güzel sonuçların ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Sizler hem okuyup ülkemize ve tüm insanlığa yararlı bireyler olurken diğer taraftan herkese saygılı olmayı, iyiliği, yardımseverliği ve paylaşmayı tüm dünyaya yayarak kadim değerlerimizin sağlam taşıyıcıları olacaksınız. Sizlerden umutluyuz, bir yandan okuyacak diğer taraftan sosyal sorumluluk projelerine katılarak insanlarla aranızdaki bağı güçlendirip, yaşadığınız hayatı daha değerli hale getirmelisiniz”

dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, konuşmasından sonra öğrencilerinin yakalarına ‘İyilik Elçisi’ rozetlerini taktı.

Kaynak: BÜLTEN