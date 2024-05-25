Malatya’dan ilk kafile dualarla yola çıktı

Kutsal topraklara yolculuk yapacak ilk hacı kafilesi dün gece dualar eşliğinde uğurlandı. 190 kişilik hacı adaylarının aileleri ve yakınları da uğurlamaya katıldı. Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu yapılacak yolculuk ve dini vazifenin sağlıklı ve sorunsuz yerine getirilmesi için bazı önerilerde bulundu. Dolu, depremde yıkılan Malatya için ve İsrail’in katliam gerçekleştirdiği Gazze için hacılardan bol bol dua etmelerini istedi.

“ARKALARINDAN GÜZELCE DUA EDEREK UĞURLAYACAĞIZ”

Kutsal vazifenin sorunsuz yerine getirilebilmesi için bazı isteklerde bulunan Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu şu ifadelere yer verdi:

“Bu yolculuk elbette ki yolculukların en hayırlısıdır. Biliyorum ki heyecan dolusunuz. Bir an önce yola çıkmak istiyorsunuz. Ancak hacca gidecek olanların heyecanı kadar hacca gideceklerden dua bekleyen, kendilerinin hatırlanmasını isteyen yakınları da en az o kadar heyecanlı, sevinçli ve hacı kardeşlerimizden beklentileri var. Bu güzel manzarayı ve bu güzel atmosferi hac yolculuğuna çıkan kardeşlerimizi buradan vedalaşarak, dualarını alarak ve arkalarından güzelce dua ederek uğurlayacağız. Birkaç hatırlatmada bulunarak konuşmamı tamamlayacağım. Hacı adaylarımızın gruplar halinde otobüslerine binip burada vedalaşmalarını istiyoruz. Bizim isteğimiz havaalanına yakınlarının gitmemesidir. Aksi takdirde hac yolculuğunun ilk adımı olan havaalanı adeta kitlenir. Ve rahat bir yolculuk olmaz. Bu sebeple özellikle hacı kardeşlerimizin yakınlarından istirhamımız burada vedalaşarak ayrılmaları ve hacılarımızı otobüslerine bindirerek göndermeleridir. Çünkü burada beraber hareket edecek tam 190 kişi var. Bu 190 kişinin tamamı beraber hareket etmek zorunda. Bir kişi geride kalırsa, geç kalırsa 189 kişi o bir kişiyi beklemek zorunda kalır. Bu da kafilenin sağlıklı hareket etmesine engel olur. Bugünden itibaren yola çıktığı andan itibaren dönünceye kadar grup hocasını ve kafile başkanını hep takip etmeli, onların talimatları, onların rehberliği ve onların yol göstericiliği esas alınır. Bugün otobüslere binerken grup hocaları isimleri sayacak okuyacak ve kardeşlerimiz otobüslerine geçecek. Bugünden itibaren Medine'de de Mekke'de de Arafat'ta da ve diğer yerlerde de hacılarımız hep aynı usulle, aynı otobüsle, aynı grup, aynı hocayla hareket edecek. Bu nizama da hassasiyetle uymanızı istirham ediyoruz.”

“KARDEŞLERİNİZ İÇİN ÇOK DUA EDİNİZ”

Edilen dualarda evlatlar için de çokça dua edilmesini isteyen Dolu, depremlerin ardından yıkılan Malatya ve İsrail’in yaptığı zulümler sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için de dua edilmesi gerektiğini söyleyerek,

“Değerli kardeşlerim hac yolculuğuna çıkıyoruz. Ama biz geride kalanların da hac yolculuğuna çıkanlardan isteklerimiz var. Evvela hac yolculuğuna çıkanların, hacılarımızın dualarına mutlaka aile evlatlarını katsınlar. Anne babalar evlatlarını her daim dualarına katsınlar. Çünkü anne babanın evladına duası Allah'ın izniyle geri dönmez, geri çevrilmez. Malatya'dan gidiyoruz. Malatya’mızın halini biliyorsunuz. Yaşadığımız felaketi biliyorsunuz. Hem bu acının, bu ıstırabın, bu zorluğun geçmesi, atlatılması için, hem depremzede kardeşlerimiz için hem de geride kalan kardeşlerimizin huzura, feraha kavuşması için lütfen şehrimiz için çokça dua ediniz. Malatya'da geride bıraktığınız kardeşleriniz için çok dua ediniz Değerli kardeşlerim yeryüzünün nadir görebileceği bir zulüm yaşanıyor. Bir soykırım yaşanıyor. Gazze'de kardeşlerimiz, Müslümanlar siyonist zalimlerin işgali altında hayatlarını kaybediyor, evlatlarını kaybediyor, şehirlerini kaybediyor. Hacı kardeşlerimiz ilk günden itibaren Gazze'deki kardeşlerimiz için Mescidi Aksa için Kudüs için Gazze'deki mücahitler için çok dua ediniz. Çokça yalvarınız. Değerli kardeşlerim ülkemiz, milletimiz İslam ümmeti de sizlerden dua bekliyor. Onlar için de dua ediniz”

şeklinde konuştu.