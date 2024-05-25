Kırma’dan düşündüren iddia

Kurban Bayramı’na adım adım yaklaşılırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda herhangi bir hareketliliğin olmaması Pazar esnaflarını oldukça tedirgin ediyor. Canlı kilo fiyatları açıklanmasına rağmen, pazarda açıklanan fiyattan daha düşüğe satışa çıkan kurbanlıkların yüzüne kimse bakmazken, “ alışveriş yoktur” diye pazara hayvan getirmeyen üreteciler ise hayvanlarını nasıl satacağını düşünüyorlar. Peki, Canlı Hayvan Pazarı’nda neden bir hareketlilik yok, hayvan piyasası niçin durgun? BUSABAH Medya Konuşan ve önemli açıklamalarda bulunan Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, bu durgunluğun sebebini anlatarak, bazı iddialarda da bulundu.

Adı Canlı Hayvan Pazarı olmasına rağmen pazarda hiçbir canlılığın olmadığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, pazarda ne küçükbaş ne de büyükbaş hayvanın satıldığını söyledi.

“MALATYA’NIN HAYVANCILIĞI BİTME NOKTASINA GELDİ”

Canlı Hayvan Pazarı’nın durgun olduğunu ileri süren Kırma,

“Pazar oldukça durgun. Pazara ne gelen ne giden ne arayan ne de bir soran var. Dışarıdan Angus gelecek ve bu hayvanların parası yatırıldıktan sonra Malatya’nın hayvancılığı bitme noktasına geldi. Ne bir hayvan alan ne de bir hayvan fiyatını soran var. Sadece kurbanlık için değil, normal hayvanlar için de geçerli bu. Bizler sabahın erken saatlerinde Hayvan Pazarı’na gidiyoruz, saat 10-11.00’e kadar bekleyip, evimize dönüyoruz. Şimdiye kadar bir kurbanlık alıcısının pazara geldiğine şahit olmadık. Küçükbaş hayvan da pazarda yok. Sadece birkaç kişi satıyor. Eğer kurbanlık almak isteyenler kırsalda, köylerde bulunan besilerde, küçükbaş hayvan çiftliklerinde kurbanlık alıyorlarsa bunu bilemem”

ifadelerini kullandı.

“HAYVANLARIN FİYATLARI ÇOK DA PAHALI DEĞİL”

Alıcının olmadığı yerde hayvanın da olmayacağını kaydeden Kırma,

“Biz insanlarda para olmadığını da düşünüyoruz. Aslında kurbanlık hayvanların fiyatları çok da pahalı değil. Malatya olarak canlı kurbanlık fiyatlarını belirledik ama belirlenen fiyatın altında satışlar başladı. Mesela canlı tosunun kilosu 250 TL’ye belirlenmişti, ama şimdi 230 TL’den satışları yapılıyor. Keza inek ve düvenin fiyatları da belirlenen rakamların altına düştü. Buna rağmen satış yok. Sadece ben kurban kesecek vatandaşlarımızı pazara gelmesini istiyorum. Eğer onlar pazara gelirlerse kurbanlıklar da pazara gelir ve bir canlılık oluşur. Alıcının olmadığı yerde hayvan da olmaz. Canlı Hayvan Pazarı’mızda her türlü imkânımız var. Kesim yerinden tutun da, her şey düşünülmüş. Gelip pazarımızı görsünler, beğenmezlerse gidip istedikleri yerlerden kurbanlıklarını alsınlar”

şeklinde konuştu.

“SEÇİMDEN ÖNCE 2 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GELDİ”

Yetkililerin hiçbir zaman Canlı Hayvan Pazarı’yla ilgilenmediğini iddia eden Kırma, şunları kaydetti:

“Yetkililer hiçbir zaman Malatya’nın Canlı Hayvan Pazarı’yla ilgilendikleri yok. Yetkililerden ne gelen ne de bizleri soran birisi var. Sadece seçimlerden önce 2 belediye başkan adayı geldi, başka da kimseyi görmedik. Canlı Hayvan Pazarı Büyükşehir Belediyesine bağlı olduğu halde, belediyenden de ilgilenen kimse yok, sahipsiz. Belediye ‘Ben Esenlik’e verdim’ diyor, Esenlik’ten de hiçbir yetkili burada yok. Büyükşehir Belediyesinin pazarda ne olup, bittiğiyle ilgili hiçbir haberi yok. Büyükşehir Belediyesi ön ayak olsa Pazar hayvansız kalmaz. Pazara sahiplik edilseydi, insanlar gelirdi. Bu yüzden de pazara gelen yok. Yetkililer pazara gelip, bir görsün. Pazara sahip çıksınlar. Büyükşehir’den bir yetkili göndersinler. Eğer burası Esenlik Şirketi’ne bağlıysa burayla ilgilenilsin. Esenlik Genel Müdürüne pazarın nerede olduğunu sorsunlar bakalım biliyor mu? Pazarın nerede olduğu şimdi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı bile bilmiyordur.”