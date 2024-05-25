Meslekler gün geçtikçe kan kaybediyor Ne çırak ne kalfa ne de usta bulunabiliyor

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Malatya’da da hızlı bir değişim yaşandığı aşikâr. Şehirlerde giderek makineleşmenin daha da önem verilirken, makineleşmenin en büyük olumsuzluğunu yine insanların iş hayatının dışında kalmasıyla görüyoruz. Özellikle şehirlerde ara eleman yetişme problemi ortaya çıkarken, bundan en büyük darbeyi de küçük işletmeler yiyor. Öyle ki işletmeler şimdilerde ne çırak ne kalfa ve ne de usta bulabiliyor. Çırak, kalfa ve usta bulamamaktan yakınan küçük ticari işletme sahipleri BUSABAH Medya’ya konuşarak, yetiştirecek eleman da bulamadıklarına sitem ettiler.

Ayakkabı tamirciliğinde son nesil olduğunu vurgulayan Turan Özdemir isimli esnaf, ayakkab tamirciliğine 9-10 yaşlarında dayısının yanında başladığını söyledi.

“ŞU ANDA ÇIRAK YETİŞMİYOR”

Şu anda bir genci yetiştiremediklerini ifade eden Özdemir,

“Şu anda bu mesleği yapalı 44 yıl oldu. Ayakkabı tamirciliği ölmez bir meslek. Bende bu mesleği severek yapıyorum. Devam edecek bir meslek ama şu anda çırak yetişmiyor. Bize soruyorlar sizden sonra kim gelecek diye ama kişinin rağbeti olmadığından son nesil biziz diyebilirim. Şu an bir genci getirip elinin altında yetiştiremezsin. Kendi de bu meslek için gelmez. Çünkü insanlar kolay ve zahmetsiz kazancın peşinde. Burada bir genci getirip çırak olarak çalıştırmaya ne anne ne baba razı olur”

şeklinde konuştu.

“DAYIM BENİ DİSİPLİNLİ YETİŞTİRDİ”

Meslekte disiplinin önemine dikkat çeken Özdemir,

“Eskilere baktığın zaman okumamış veya mesleğe gönüllü bir insanı iş yerlerine götürürlerdi eti senin kemiği benim derlerdi. O zaman her şey öğretilirdi. Bugün öyle değil. Çünkü televizyona bakan insan şaşalı bir yaşam görüyor. O insan gelip burada işçilik yapmayı ya da alın teriyle kazanmayı kabul eder mi? Bu insanın laf işitmeye tahammülü yok. Küçüktüm ve işe giderken zor şartlarda yetiştim. O zamanlar sefer tasıyla dayımın yanına yemek götürürdüm. Meslek öğrenirken bir disiplin olacak. Allah razı olsun dayım beni disiplinli yetiştirdi. Bu şekilde esnafı, sanatı kavradım. Sadece öğretmekle bitmiyor işin devamında saygıyı, ahlakı, terbiyeyi öğreneceksin. Bu meslek bana bunları öğretti”

ifadesini kullandı.

“BU İŞİ BAŞKASININ YANINDA ÖĞRENDİM”

36 yıldır ayakkabı tamiri yaparak kazancını elde ettiğini belirten Mehmet Tüm isimli esnaf da,

“36 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyorum. El emeğimle burada ayakkabı tamir ediyorum ama para kazanmıyoruz. 12 sene boyunca bu işi başkasının yanında öğrendim. 24 yıldır kendi işimi yapıyorum. Esnaflık zor bir iş. Dükkânına devamlı çocuk gibi bakıyorsun. Dükkanımı hiç kapatmıyorum ve tek başıma çalışıyorum. Çırak artık yetişmiyor ve oğlum var onlarda gelip öğrenmiyor. Boya, tamir yapıp ayakkabıyı yenileyerek kazancımı sağlıyorum”

dedi.

“MALATYA AYAKKABI KONUSUNDA SON SIRALARDA”

Bir zanaatkarın kolunda altın bilezik varsa evine ekmek götürebileceğini ifade eden Mehmet Ceyhan isimli esnaf ise,

“Ayakkabıcılık tamirciliği baba mesleğimiz. 1950 yılından beri bu mesleği yapıyoruz. 10 kardeşten 7’si bu mesleği yapıyor. Ben 7 yaşında ayakkabı tamirciliğine babamın yanına çırak olarak başladım. 33 yıldır bu mesleğin içindeyim. Mesleğimi severek yapıyorum. Herkes el emeği işçiliğini yapamaz. İnsanlar elimi bir şeye süremeden para kazanmak istiyor. Bu mesleği öğrendiğime pişman değilim. Çünkü her şey okumak değil. Okuyan bazı insanla işsiz geziyor. Bir sanatkarın kolunda altın bileziği varsa evine her zaman ekmek götürür. Malatya ayakkabı konusunda son sıralarda. Çünkü hayat şartları zorlaştı insanlar daha kolay para kazanmanın peşine düştü”

diye konuştu.

“ÇEKİRDEKTEN ALIŞIRSAN DAHA İYİ ZANAATKÂR OLURSUN”

“Bu mesleği herkes yapamaz” diyen Ceyhan,

“Çünkü çok riskli bir iş. Kullanılan bıçaklar neşterden daha keskin kendini yaralasan kanı durduramazsın. Makinaları kullanmak çok tehlikeli ve zor bir meslek. Çekirdekten alışırsan daha iyi zanaatkâr olursun. Çırak yetişmiyor ama ölecek bir meslek değil. Çünkü önceden 200-300 TL alınan ayakkabı bugün kaç bin TL oldu. Ayakkabıda ufak bir dikiş açılınca insan bunu çöpe atmaz tamirciye getirir”

sözlerini kaydetti.

“USTA OLMADAN BU İŞE BAŞLAMASINLAR”

İnsanların emek gerektirmeden hızlı gelir peşinde olduğunu söyleyen Ali Genç isimli esnaf da,

“21 yıldır çalışıyorum. 5-6 yıldır kendi dükkanımı açtım çalıştırıyorum. Bu meslekte emeğimizin karşılığını almaya çalışıyoruz ama olmayan bir şeyi yapıyoruz. Bizim insanlara ne kadar imkân sağlasak da farkında değiller. Herkes istediği işi yapabilir. Ama önce sabır ve inancın olması lazım. Ufak hata bile elbiseyi öldürebiliyor. Ufak hatalarla elbiseleri yok ediyorsun. Bizim insanlarımız hızlı gelirin peşindeler. Hani şu an eleman arıyorsun eleman bulamıyorsun. Usta olmadan bu işe başlamasınlar. Bu işte el becerisi çok önemli. Yaşın küçük olabilir ama el becerin iyidir iyi iş yapabilirsin ve kabiliyeti yüksektir”

açıklamasında bulundu.

“TERZİLİK ÇOK GÜZEL BİR MESLEK”

Her mesleğin insanlara hizmet verdiğini dile getiren Arif Özdemir isimli esnaf ise,

“1970 yılından beri terzilik işindeyim. Çok kutsal bir meslek. Okumayı sevmediğim için bu mesleğe ilk okul 3’üncü sınıfta çırak olarak başladım. Her meslek insanlara hizmet verir. Ama kıymetini bilene ve bilmeyene bir şey yok. Bu mesleği öğrenmek için istek ve cesaretin olacak. Hangi mesleğe başlarsan başla işi yapmak ve öğrenmek istiyorsan maddiyat her zaman 2’nci sırada kalması gerekiyor. Eskiden bizi mesleğe verdiklerinde eti senin kemiği benim derlerdi. 55 yıldır bu meslekten ekmek kazanıyorum”

kelimelerine yer verdi.

“ŞU AN BU İŞİ YAPACAK KİŞİLER YETİŞTİRİLEBİLİR”

“Evimi geçindirmek için lif ördüm” diyen Mediha Kısacık isimli esnaf da,

“Yorgan köpürdüm. Ama 2014 yılında eşim perde dükkânı açtı. Ben perde işinden hiç anlamıyordum. Dikişi bilsem de perde ölçmeyi bilmiyordum. Ekmeğimi bundan kazanıyorsam her şeyi bilmem lazım. Şimdi perdeyi, güneşliği dikebiliyorum. Benim tek amacım bir işe, bir insan girdiği zaman onu tamamıyla hakkını versin. Yani hakkını vermeyecekse o işi düzenli yapmayacaksa o işe hiç girmesin. Bir de ekmeğini ondan kazanıyorsan ihanet etmeyeceksin. Şimdi el emeğimle yastık şiltesi, yorgan şiltesi, lastikli çarşaf, perde dikiyorum. Şu an bu işi yapacak kişiler yetiştirilebilir. Dikiş yapmaya bilen kişi yavaş yavaş kendini geliştirir. İşi ilk önce yaptığım zaman kenarı eğri oluyordu. Tekrar söküp düzeltiyordum. Şimdi işi tam öğrendim. Herkes bu işi yapabilir ama kendilerine güvenmeleri gerekir. Alın teriyle yapılan yorucu bir meslek. Diğer meslekler de yorucu ama bu dikkat istiyor. Dikiş yaparken ip atlamamız ve düzgün dikmemiz gerekiyor. Kısacası baştan savma yapmadan özen göstereceksin”

ifadelerine yer verdi.