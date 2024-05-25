Deprem uzmanı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'na seslendi “Geç kalmadınız mı?”

Deprem Bilimci Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal, yaptığı bir açıklamada Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e seslendi. “Baştan yapılması gerekeni sonradan yapıyorsunuz sayın başkan. Geç kalmadınız mı?” diye soran Prof. Dr. Mehmet Önal daha önceki başkanların da bu konuda geç kaldıklarını belirtti.

“BAŞTAN YAPILMASI GEREKENİ SONRADAN YAPIYORSUNUZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in, “Malatya’nın Jeolojik yapısını ve potansiyel risklerini ele aldık” konuşmasına istinaden bazı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Önal,

“Bugün Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı 6 Şubat 2023 depreminden 16 ay sonra, binlerce deprem konutu ve iş yerinin yapımı devam ederken ‘’Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası temsilcileri ile Malatya’nın Jeolojik yapısını ve potansiyel risklerini ele aldık’’ dedi. Baştan yapılması gerekeni sonradan yapıyorsunuz sayın başkan. Geç kalmadınız mı? Sizden öncekiler de geç kaldı. Yine de önemli bir konuyu ele aldığınız için sizi kutlarım”

ifadelerine yer verdi.

“ACELE YAPILAN İHALELER YİNE SORUN ÇIKARACAK”

Aynı zamanda daha önceden yaptığı bir açıklamayı işaret eden Prof. Dr. Mehmet Önal, yapılaşmaya başlamadan önce yapılması gerekenleri ifade ederek,

“Malatya'da yapılaşmaya başlamadan önce; Malatya'nın içinden geçen Çöşnük Fay zonu (Bakın jeoloji haritası), yeraltındaki sulu alüvyon zeminin kalınlığı vb. sismik çalışmalar ile belirlenebilirdi. Malatya'da yeraltı çalışması yapılmadan acele yapılan ihaleler yine sorun çıkaracak”

dedi.