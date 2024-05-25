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Deprem uzmanı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'na seslendi “Geç kalmadınız mı?”

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Meydana gelen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından sık sık gündeme gelen ve Malatya’nın depremselliği hakkında birçok çalışma yapan Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in bir açıklamasına istinaden konuştu. “Geç kalmadınız mı?” diyen Önal yine de önemli bir konu ele alındığı için kutladığını bildirdi.

Deprem uzmanı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'na seslendi “Geç kalmadınız mı” mask
Deprem uzmanı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'na seslendi “Geç kalmadınız mı”
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Deprem Bilimci Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal, yaptığı bir açıklamada Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e seslendi. “Baştan yapılması gerekeni sonradan yapıyorsunuz sayın başkan. Geç kalmadınız mı?” diye soran Prof. Dr. Mehmet Önal daha önceki başkanların da bu konuda geç kaldıklarını belirtti.

Deprem uzmanı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'na seslendi “Geç kalmadınız mı?”

“BAŞTAN YAPILMASI GEREKENİ SONRADAN YAPIYORSUNUZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in, “Malatya’nın Jeolojik yapısını ve potansiyel risklerini ele aldık” konuşmasına istinaden bazı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Önal,

“Bugün Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı 6 Şubat 2023 depreminden 16 ay sonra, binlerce deprem konutu ve iş yerinin yapımı devam ederken ‘’Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası temsilcileri ile Malatya’nın Jeolojik yapısını ve potansiyel risklerini ele aldık’’ dedi. Baştan yapılması gerekeni sonradan yapıyorsunuz sayın başkan. Geç kalmadınız mı? Sizden öncekiler de geç kaldı. Yine de önemli bir konuyu ele aldığınız için sizi kutlarım”

 ifadelerine yer verdi.

Deprem uzmanı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'na seslendi “Geç kalmadınız mı?”

“ACELE YAPILAN İHALELER YİNE SORUN ÇIKARACAK”

Aynı zamanda daha önceden yaptığı bir açıklamayı işaret eden Prof. Dr. Mehmet Önal, yapılaşmaya başlamadan önce yapılması gerekenleri ifade ederek,

“Malatya'da yapılaşmaya başlamadan önce; Malatya'nın içinden geçen Çöşnük Fay zonu (Bakın jeoloji haritası), yeraltındaki sulu alüvyon zeminin kalınlığı vb. sismik çalışmalar ile belirlenebilirdi. Malatya'da yeraltı çalışması yapılmadan acele yapılan ihaleler yine sorun çıkaracak”

 dedi.

 

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25 May 2024 - 11:53 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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