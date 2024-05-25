25 May 2024 - 11:50 - Gündem

Adıyaman’da Merkez ve Tut ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…