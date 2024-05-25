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Adıyaman’da Merkez ve Tut ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Adıyaman’da Merkez ve Tut ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi! mask
Adıyaman’da Merkez ve Tut ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi!
Adıyaman’da Merkez ve Tut ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi!
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AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adıyaman’da:

Adıyaman’da Merkez ve Tut ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi!

“Bugün 08.15 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 533, 2023, 2024 Nolu sokaklar ve Kavi Caddesine,

Bugün 08.15 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Mahallesi 846, 21150, 21151, 21152, 21153, 21154, 21155, 21156, 21157, 21159, 21160, 21162 Nolu sokaklar ile Eski Doğum Hastanesi’ne,

Adıyaman’da Merkez ve Tut ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi!

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Mahallesi 809, 21186 Nolu sokaklar ve Terminal Caddesi’ne,

Adıyaman’da Merkez ve Tut ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi!

Bugün 13.00 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 2132, 2133, 2134, 2134, 2135, 2136, 2137, 2139, 2140, 2142 Nolu sokaklar ve Yeşilyurt Caddesi’ne,

Adıyaman’da Merkez ve Tut ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi!

Bugün 14.30 ila 16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 2115, 2116, 2114, 2113, 2112, 2111, 2110, 2106, 2108, 798 Nolu sokaklar ve Yeşilyurt ve Hısnı Mansur Caddesi’ne,

Bugün 14.30 ila 16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 21169, 1119, 1123, 21179, 21176 Nolu sokaklara,

Adıyaman’da Merkez ve Tut ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi!

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Tut ilçesine bağlı Kaşlıca, Ortaevler, Akçatepe, Tepecik, Dağyalangoz, Elçiler, Pamuklu Köyler ile Hat üzerinde bulunan özel trafolu müşterilere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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25 May 2024 - 11:50 Adiyaman- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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