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Maraş’ta Dulkadiroğlu Onikişubat Afşin ve Çağlayancerit etkilenecek! 26 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Maraş’ta Dulkadiroğlu Onikişubat Afşin ve Çağlayancerit etkilenecek! 26 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi mask
Maraş’ta Dulkadiroğlu Onikişubat Afşin ve Çağlayancerit etkilenecek! 26 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi
Maraş’ta Dulkadiroğlu Onikişubat Afşin ve Çağlayancerit etkilenecek! 26 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi
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AKEDAŞ Kahramanmaraş’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:

Maraş’ta Dulkadiroğlu Onikişubat Afşin ve Çağlayancerit etkilenecek! 26 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

“Bugün 09.00 ila 09.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Gafarlı, Akyar, Kozludere Mahalleleri ile Yusufhacılı Mahallesi bir kısmına,

Bugün 09.30 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Gafarlı Mahallesi’nin bir kısmına,

Maraş’ta Dulkadiroğlu Onikişubat Afşin ve Çağlayancerit etkilenecek! 26 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

Bugün 15.00 ila 15.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Gafarlı, Akyar, Kozludere Mahalleleri ile Yusufhacılı Mahallesi bir kısmına,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kanuni Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Akif İnan ve Yunus Emre mahallesi’nin bir kısmına,

Maraş’ta Dulkadiroğlu Onikişubat Afşin ve Çağlayancerit etkilenecek! 26 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

Bugün 08.30 ila 15.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Kale Mahallesi Afşinbey Caddesi ile Pazaryeri Mevkii’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Çağlayancerit ilçesine bağlı Aksu ve Akdere mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 15.30 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Arıtaş, Türkçayırı ve İncirli mahallelerine,

Maraş’ta Dulkadiroğlu Onikişubat Afşin ve Çağlayancerit etkilenecek! 26 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Ceyhan, Kavlaklı, Kazım Karabekir mahallelerine

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Genç Osman Mahallesi özel trafolu tarımsal sulama abonelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Maraş’ta Dulkadiroğlu Onikişubat Afşin ve Çağlayancerit etkilenecek! 26 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

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25 May 2024 - 11:47 Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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