Maraş’ta Dulkadiroğlu Onikişubat Afşin ve Çağlayancerit etkilenecek! 26 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 09.00 ila 09.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Gafarlı, Akyar, Kozludere Mahalleleri ile Yusufhacılı Mahallesi bir kısmına,

Bugün 09.30 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Gafarlı Mahallesi’nin bir kısmına,

Bugün 15.00 ila 15.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Gafarlı, Akyar, Kozludere Mahalleleri ile Yusufhacılı Mahallesi bir kısmına,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kanuni Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Akif İnan ve Yunus Emre mahallesi’nin bir kısmına,

Bugün 08.30 ila 15.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Kale Mahallesi Afşinbey Caddesi ile Pazaryeri Mevkii’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Çağlayancerit ilçesine bağlı Aksu ve Akdere mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 15.30 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Arıtaş, Türkçayırı ve İncirli mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Ceyhan, Kavlaklı, Kazım Karabekir mahallelerine

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Genç Osman Mahallesi özel trafolu tarımsal sulama abonelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.