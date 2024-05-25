25 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

Altın fiyatları küresel ekonomik ve politik durumlardan etkilenerek dalgalanmalar gösterebiliyor. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak bilinen altın dalgalanmaya devam ediyor. 25 Mayıs 2024 itibariyle Malatya’daki altın fiyatları ise şu şekilde göze çarpıyor:
MALATYA KUYUMCULAR ODASI ALTIN FİYATLARI
“Beşibirlik: Alış 77.680 TL, satış 83.000 TL,
Cumhuriyet Eski: 2,5: Alış 38.840 TL, satış 40.990 TL
Cumhuriyet Yeni: 2,5: Alış 38.840 TL, satış 41.500 TL,
Liralık Eski: Alış 15.536 TL, satış 16.396 TL,
Liralık Yeni: Alış 15.536 TL, satış 16.600,
Reşat, Hamit, Aziz: Alış 15.536 TL, satış 16.600 TL,
Ata Lira Eski: Alış 15.977 TL, satış 16.844 TL,
Ata Lira Yeni: Alış 15.977 TL, satış 17.049 TL,
Yarım Eski: Alış 7.768 TL, satış 8.300 TL,
Yarım Yeni: Alış 7.768 TL, satış 8.300 TL,
Çeyrek Eski: Alış 3.884 TL, satış 4.099 TL,
Çeyrek Yeni: Alış 3.884 TL, satış 4.150 TL,
22 Ayar Bilezik: Alış 2.219 TL, satış 2.370 TL,
22 Kordon: Alış 2.219 TL, satış 2.542 TL,
22 Sıfır Zincir: Alış 2.219 TL, satış 2.591 TL,
18 Ayar: Alış 1.703 TL, satış 2.039 TL,
14 Ayar : Alış 1.374 TL, satış 1.719 TL,
24 Ayar: 2.464 TL,
Gümüş Yerli: 4,50-4,50,
Otantik Gümüş: 7,50-10,00,
Gümüş İthal: 6,50-9,50,
Gümüş Has: 6,05-6,30.”
Altın fiyatları saat 09.47’deki değerlere göre verilmiştir.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.