Su sümbülleri Asi Nehri'ni görülmez hale getirdi

Hatay’da bulunan Asi Nehri’nin üzeri su sümbülleriyle kaplı olduğu için görenlerin dikkatini çekiyor. Boyları 1 metreyi bulan bu sümbüller Asi Nehri’nin üzerini kapladığın için hem su canlılarına hem de tarıma zarar veriyor.

Lübnan’da doğan ve Suriye sınırını aşarak Türkiye’ye ulaşan Asi Nehri’nin Hatay’daki bir bölümünü su sümbülleri kaplamaya başladı. Asi Nehri’nin Reyhanlı ilçesinden geçtiği kısmında su sümbülleri adeta nehri görülmez yaptı. Asi Nehri’nin üzerinde dikkat çekici bir görüntü oluşturan su sümbüllerinin suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olurken tarımsal sulamaya zarar verdiği söyleniyor.

“TARIM ARAZİSİNE YETERLİ SU GELMİYOR"”

Su sümbüllerinin tarımsal sulamaya zarar verdiğini söyleyen Süleyman Çelik,

“Buraya 2 ay önce geldiğimde su akıyordu ve su sümbülleri hiç yoktu. Şu an her yeri su sümbülü kaplamış. Bence bu su sümbülleri aşırı su çekiyorlardır. 2 ayda bu hale geldi. Şu anda suyu çok az görüyorum ama 2 ay önce çok su vardı. Güzel bir manzarası var ama suyu bitiriyor. Doğa için kötü bir şey. Su sümbüllerinin olmasından dolayı tarım arazilerine su yeterli gelmiyor. Çünkü su sümbülleri aşırı su çekiyor”

şeklinde konuştu

“UÇSUZ BUCAKSIZ SU SÜMBÜLLERİ VAR”

Mehmet Küreşoğlu, son olarak su sümbüllerinin suyu sömürdüğünü vurgulayarak,

“Asi Nehri'nde bundan 2 ay önceye kadar su akıyordu. Yaz mevsimi başlangıcında gördüğünüz gibi su sümbülleri yavaş yavaş başlıyor. Bir anda suyu çektiği için çoğalıyor. Uçsuz bucaksız su sümbülleri var. Bu su sümbüllerinin temizlenmesi gerekiyor. Çünkü ilerde tarım arazileri var. Su sümbülleri suyu sömürdüğü için su çekemiyorlar. Güzel bir görünümü var ama tarımcılara da zararı var” ifadelerini kullandı. İstilacı su sümbülleri, Asi Nehri'ni adeta görülmez hale getirdi”

ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı