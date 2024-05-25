25 May 2024 - 09:46 - Gündem

Malatya için önemli karar Taksit süreleri yeniden belirlenecek

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan karara göre deprem bölgesinde devam eden mücbir sebebe istinaden bazı ödemelerin yeniden yapılandırılması ile bazı taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine dair karar onaylandı. Yeni düzenleme Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde geçerli olacak.