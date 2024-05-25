25 May 2024 - 09:30 - Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı Kuluncak'a Atıksu Arıtma Tesisi geliyor

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Malatya’nın Kuluncak ilçesine yapılacak Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi Kapsamında bazı taşınmazların Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından acele Kamulaştırılması hakkında karar alındı. Bu karar ile Atıksu Arıtma Tesisinin yapımının hız kazanması bekleniyor.