Resmi Gazete'de yayımlandı Kuluncak'a Atıksu Arıtma Tesisi geliyor

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Malatya’nın Kuluncak ilçesine yapılacak Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi Kapsamında bazı taşınmazların Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından acele Kamulaştırılması hakkında karar alındı. Bu karar ile Atıksu Arıtma Tesisinin yapımının hız kazanması bekleniyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ise altyapının depremler nedeniyle zarar gördüğü belirtilerek,
“Şehir Altyapısı Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Zarar Gören Malatya İli, Kuluncak İlçesi Sınırları İçerisinde Yürütülecek Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi Kapsamında Bazı Taşınmazın Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8519)”
ibarelerine yer verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.