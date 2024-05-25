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Resmi Gazete'de yayımlandı Kuluncak'a Atıksu Arıtma Tesisi geliyor

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Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Malatya’nın Kuluncak ilçesine yapılacak Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi Kapsamında bazı taşınmazların Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından acele Kamulaştırılması hakkında karar alındı. Bu karar ile Atıksu Arıtma Tesisinin yapımının hız kazanması bekleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı Kuluncak'a Atıksu Arıtma Tesisi geliyor mask
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Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Malatya’nın Kuluncak ilçesine yapılacak Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi Kapsamında bazı taşınmazların Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından acele Kamulaştırılması hakkında karar alındı. Bu karar ile Atıksu Arıtma Tesisinin yapımının hız kazanması bekleniyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ise altyapının depremler nedeniyle zarar gördüğü belirtilerek,

“Şehir Altyapısı Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Zarar Gören Malatya İli, Kuluncak İlçesi Sınırları İçerisinde Yürütülecek Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi Kapsamında Bazı Taşınmazın Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8519)”

ibarelerine yer verildi.
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25 May 2024 - 09:30 Malatya/ Kuluncak- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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