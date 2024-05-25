Hayırsever vatandaş Hatay’a cami yaptırdı

Hatay depremlerde ağır hasar aldı. Binlerce bina yerle bir olurken 25 bin insan hayatını kaybetti. Aynı zamanda pek çok camii ve tarihi yapılarda yıkıldı. Hatay’ın Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi’nde bulunan camii ve türbe, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Devletin ve hayırseverleri desteğiyle asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Deprem sonrası Kayseri'den Hatay’a gelen hayırsever Ahmet Koyuncu, mahallede yıkılan caminin yerine yenisini yaptırmayı üstelendi. Hayırsever Koyuncu ve Türkiye Diyanet Vakfı Hatay Şubesi arasında yapılan protokol çerçevesinde ‘Saraycık Mahallesi Yahyalılı Emine Koyuncu Camii’ ibadete açıldı. Çelik konstrüksiyondan yapılan ve 300 kişi kapasiteli olan camide ilk Cuma namazı kılındı. Caminin açılışına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hayırsever Koyuncu ailesi ve vatandaşlar katıldı.

“HAYIRSEVER DAVRANIŞLAR İNSANLARCA ÖRENEK ALINSIN”

Yapılan davranışın insanlara örnek olması gerektiğini vurgulayan Hatay Valisi Mustafa Masatlı,

“Kayserili Ahmet Koyuncu Beyefendi, eşi merhume Emine Koyuncu adına Saraycık Mahallesi'nde bir cami yaptırmak için bizimle bir protokol imzalamıştı. Bugünde camiyi tamamladılar. Bizde bugün Cuma namazını burada eda ettik. Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Bu camimizin başta Saraycık Mahallemize, Antakyamıza ve Hatayımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Bu ve buna benzer hayırseverlik davranışlarının insanlarca örnek alınıp, sergilenmesini ümit ediyoruz”

ifadelerini kullandı.

“GÜZELLİK VE DİNİ TESİSİ HEDİYE ETTİ”

Saraycık Mahallesi Muhtarı Yakup Yılmaz, depremlerde caminin yıkıldığını söyleyerek,

“Depremlerde bu camimiz yıkılmıştı. Hayırsever Ahmet Koyuncu; eşi ve çocuklarının adına Saraycık Mahallesi'ne böyle bir güzellik ve dini tesisi hediye etti. Komple sil baştan camimizi yaptık. Depremde caminin minaresi düştüğü için yıkıldı. Camimiz tamamen çelikten yapıldı. Mahallemize yeni camimiz hayırlı ve uğurlu olsun”

diye konuştu.

“DEPREM CAMİYE BAHANE OLDU”

Camiyi yaptıran hayırsevere teşekkürlerini dile getiren cami cemaatinden Mehmet Yılmaz,

“Eski camimiz çatılardan su damlatıyordu. Çok yaşlı bir camiydi. Alt şinaslarda dökülmeler olmuş ve demirler açığa çıkmıştı. Deprem olmasa bile tehlike arz ediyordu. Depremde camiye bahane oldu. Minaresi, kubbesi ve yan duvarları çok hasar gördü. Bu nedenle yeni camimize ihtiyaç olmuştu. Yeni camimizi yaptırandan Allah razı olsun. Çok memnun kaldık. Şimdiki camimizi çok seviyoruz ve çok güzel oldu”

ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı