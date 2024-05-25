25 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Cenaze namazı nasıl kılınır?

Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da 25 Mayıs 2024 tarihindeki ezan saatleri:

25 MAYIS 2024 CUMARTESİ

İmsak Saati: 03.17,

Güneş Vakti: 05.01,

Öğle Ezanı: 12.31,

İkindi Ezanı: 16.22,

Akşam Ezanı: 19.47,

Yatsı Ezanı: 21.23

CENAZE NAMAZININ ÖNEMİ

Cenaze namazı rükû ve secdesi olmayan bir namazdır; rükünleri kıyam ve tekbirlerden oluşuyor. Cenaze namazında iftitâh tekbiriyle birlikte 4 tekbir bulunuyor. Selâm vermek vacip. Sünnetleri ise Allah’a hamd ve sena etmek, Resûlullah’a (s.a.s.) salât ve selâm getirmek hem vefat eden kişi hem de Müslümanlar için dua etmekten ibarettir.

Cenaze namazında taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret ve niyet gibi şartlara riâyet edilir. Namazı kılınacak cenazenin Müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde olması gerekir. Ayrıca Hanefî ve Mâlikîlere göre, bedeninin tamamı veya yarıdan fazlası yahut başı ile birlikte en az yarısı bulunmalıdır. Şâfiîlere göre ise kişi ölüp de bir tek uzvu bulunsa bile cenaze namazı kılınır. Nitekim ashab, ölen ve sadece eli bulunan bir sahabînin namazını kılmıştır. Canlı olarak doğup ölen çocuk yıkanır ve cenaze namazı kılınır.

CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?

Cenaze namazı kılmak için cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve niyet edilir. İmam ve cemaat tekbir alarak ellerini bağlarlar “ve celle senâük” cümlesiyle birlikte “Sübhâneke” duasını okurlar. Ardından, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve “Salli-Bârik” duaları okunur. Tekrar eller kaldırılmaksızın tekbir alınır. Bilenler cenaze duasını bilmeyenler ise dua niyetiyle “Fâtiha” sûresini veya başka bir duayı okurlar. Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selâm verilir. Böylece namaz tamamlanmış olur.