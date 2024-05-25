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Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı

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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı mask
Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı
Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Fetih Mahallesi Fakülte Kavşağı'nda saat 23.30 sıralarında 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışma 2 grup arasında silahlı kavgaya döndü.  Olay sırasında İ.Ç. ile M.Ç. yaralandı. Çevre ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerinde 2 yaralı müdahale edildi. Ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı

Polis, olaya karışan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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25 May 2024 - 08:44 Diyarbakir- Asayiş

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