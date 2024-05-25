Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır’ın Sur ilçesi Fetih Mahallesi Fakülte Kavşağı'nda saat 23.30 sıralarında 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışma 2 grup arasında silahlı kavgaya döndü. Olay sırasında İ.Ç. ile M.Ç. yaralandı. Çevre ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerinde 2 yaralı müdahale edildi. Ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, olaya karışan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.