- Sağlık

25 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 25 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 25 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler.

25 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 25 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 25 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

25 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Aydın Eczanesi
Hastane Caddesi Müjde Hastanesi Karşısı No:11

24 saat açık

Duygu Eczanesi
Çöşnük Mahallesi Atabey Sokak No 8/2A Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Yanı

24 saat açık

Anıl Eczanesi
Turgut Özal Bulvarı Hastane Karşısı Üst Geçit Yanı No:13/A

24 saat açık

Taşdemir Eczanesi
Gedik Mahallesi Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı

24 saat açık

Arı Eczanesi
Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi Göçmen Hastanesi Karşısı

24 saat açık

# malatya nöbetçi eczane, Nöbetçi eczane, Malatya eczane, Eczane, malatya, yeşilyurt, battalgazi, sağlık, hastane

25 May 2024 - 08:43 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL