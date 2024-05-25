25 May 2024 - 08:25- Gündem G:

Malatya'nın bazı mahallelerine elektrik enerjisi verilmeyecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya'nın bazı mahallelerine elektrik enerjisi verilmeyecek mask
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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar, Kültür, Doğu mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ne
Bugün 09.30 ila 11. 30 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Atatürk, Seyran mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Tatlıcak, Örmeli mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Nohutlu Mahallesi'ne,
Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ne"

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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25 May 2024 - 08:25 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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