Malatyalılar dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;

“Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği; yağışların Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın batısı ile kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması tahmin edilmektedir.”

ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden orta kuvvette; yağış anında zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK UYARI

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzeyi ile batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı: Bölge genelinde beklenen yağışlarla beraber beklenen rüzgârın güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli(40-60 km/saat) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece

Akçadağ parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece

Arapgir parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece

Arguvan parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece

Battalgazi parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece

Darende parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece

Doğanşehir parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece

Doğanyol parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece

Hekimhan parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece

Kale parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece

Kuluncak parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece

Pütürge parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece

Yazıhan parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece

Yeşilyurt parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.