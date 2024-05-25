Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarını ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanları nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede nasıl bir hava olacak? Bu soruların cevabı haberimizde...

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU

Cumartesi, 25 Mayıs: En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 22°C olacak. Hafta sonu sağanak yağışlar görülebilir. Bu kapsamda sıcaklık düşebilir.

Pazar, 26 Mayıs: En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Havanın bulutlu ve serin geçebileceği ve bazı noktalarda yağmur etkisi olabileceği öngörülüyor.

Pazartesi, 27 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 25°C olacak. Hafta, az bulutlu bir günle başlayacak ve bazı yerlerde yağmur görülebilir.

Salı, 28 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 31°C olacak. Hava oldukça ısınacak. Bazı noktalarda yağmur görülebilir.

Çarşamba, 29 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Parçalı bulutlu ve sıcak bir gün olacak.

Perşembe, 30 Mayıs: En düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Malatya’da sıcak bir gün geçecek.

Cuma, 31 Mayıs: En düşük sıcaklık 17°C, en yüksek sıcaklık 31°C olacak. Cuma günü sıcak bir gün geçmesi bekleniyor.