Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Aydın’dan Babacan’a sert yanıt: Bize gözdağı veremez

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, geçtiğimiz günlerde Malatya’da rezerv alanlarla ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapılacağını duyurdu. Babacan’ın, “Yeni rezerv bölge taleplerini özellikle muhtarlarımız aracılığıyla Kentsel Dönüşüm Başkanımız ve bürokratlarımızla paylaşabilirsiniz” sözleri üzerine vatandaşlar toplantı salonuna akın etti. Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp’in, rezerv alan talebi için toplantı yapılmadığını açıklaması üzerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20286363/aydindan-babacana-sert-yanit-bize-gozdagi-veremez

Rezerv alan ilan edilmişti! Malatyalıların merakla beklediği ihale askıda!

Yeşilevler için beklenen gün gelip çattı. Emlak Konut tarafından yapılacak olan Yeşilevler’in etüdü önceki gün itibariyle tamamlandı. İhalesi askıya çıkan ve toplam 6 kapıcı dairesi olmak üzere 708 konuttan oluşması planlanan Yeşilevler için ilk kazmanın eylül veya ekim aylarında vurulacağı tahmin ediliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20281934/rezerv-alan-ilan-edilmisti-malatyalilarin-merakla-bekledigi-ihale-askida



Kıbrıs’ta oldu Malatya’da duyuldu Asgari ücrette ara zam yapılacak mı?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2024 yılının ikinci ücretini 29 bin 640 TL'ye yükseltildiğini açıklamasının ardından gözler Türkiye’deki asgari ücrete çevrildi. KKTC’de asgari ücretin 29 bin 640 TL'ye yükseltilmesinin sesi Malatya’da duyuldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20281506/kibrista-oldu-malatyada-duyuldu-asgari-ucrette-ara-zam-yapilacak-mi



Çözülmeyi bekleyen kör düğüm! Malatya’da kira fiyatları daha da artacak mı?

Malatya’da emlak sektörüne ilişkin bir değerlendirmede bulunan Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, Malatya’da kira fiyatlarının 20, 25 bin TL’ye kadar yükseldiğini kaydetti. Özgül, “Malatya şartlarına göre en fazla kiranın 15 bin lira olması gerekiyor. Ama günümüzde ilanlara baktığımızda 20 bin lira, 25 bin lira kira yazısı gözlenmektedir. Bu kiralar Malatya şartlarına göre çok yüksek” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20281342/cozulmeyi-bekleyen-kor-dugum-malatyada-kira-fiyatlari-daha-da-artacak-mi



Sağlıklı olmayan o altın Kuyumcular alırken tereddüde düşüyor

Uzun vadeli altın yatırımı yapmayı planlayan müşteriler son dönemde fiyat artışlarının yükselmesiyle önemli kazançlar elde etti. Ancak altın yatırım yapacak olan müşteriler altın alırken kesme olanını tercih etmemekte fayda var.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20283943/saglikli-olmayan-o-altin-kuyumcular-alirken-tereddude-dusuyor



Malatya’da hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi’nde yer alan hasarlı bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Dün saat 19.30 sıralarında başlayan yıkım çalışmaları bugün de devam etti. Güvenlik önlemleri ve sulama yapılarak gerçekleştirilen yıkım çalışmaları sırasında bölgede toz bulutunun oluştuğu görüldü.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20283811/malatyada-hasarli-binalarin-yikimi-suruyor



Malatya itfaiyesi depremlerde kaç can kurtardı?

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılına ait faaliyet raporunu göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri depremde 600 vatandaşı sağ olarak enkazdan çıkarttı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20282702/malatya-itfaiyesi-depremlerde-kac-can-kurtardi

Ülke genelinde kuzen evliliklerinin yasaklanmasına dair iddialar gündemdeyken TÜİK’in verileri ise durumun önemini gözler önüne serdi. Nitekim sadece geçen yıl 18 bin 26 adet akraba evliliği gerçekleşti. Sağlık açısından bazı riskler taşıyan kuzen/akraba evliliklerinin yasaklanmasını savunanlar kadar bunun bir sakıncası olmadığını ifade edenler de var. Peki, bu iddia doğru mu? Malatya’da akraba evliliği oranı ve sayısı kaç? İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20287738/kuzen-evliligi-yasaklaniyor-mu-malatyada-akraba-evliligi-orani-kac