Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı

Hatay’ın Kumlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Kumlu ilçesinde meydana gelen trajik trafik kazasında, Reyhanlı-Kırıkhan yolu Kırcaoğlu mevkiinde bir otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleşen kaza sonucunda 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.
Kaza anında araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Ancak maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 5 kişinin kimlikleri Y.H., C.H., R.H., İ.Ş. ve A.Y. olarak belirlendi.
Kazada yaralanan 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.