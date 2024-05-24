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Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı

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Hatay’ın Kumlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı mask
Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
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Hatay’ın Kumlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı

Kumlu ilçesinde meydana gelen trajik trafik kazasında, Reyhanlı-Kırıkhan yolu Kırcaoğlu mevkiinde bir otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı

Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleşen kaza sonucunda 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı

Kaza anında araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Ancak maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 5 kişinin kimlikleri Y.H., C.H., R.H., İ.Ş. ve A.Y. olarak belirlendi.

Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı

Kazada yaralanan 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 May 2024 - 22:11 - Asayiş

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