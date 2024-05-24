Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Alanyaspor, Akdeniz derbisinde sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Carlos Eduardo’nun ceza sahası içinde pasında Hwang Ui-Jo kale sahasında topu ağlara gönderdi. 1-0
12. dakikada Janvier’in pasına hareketlenen Carlos Eduardo’nun ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Ataberk topu kornere gönderdi.
60. dakikada Safuri’nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Yusuf topu kontrol etti.
80. dakikada Safuri'nin sağ kanattan ortasına Adam Buksa arka direkte kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Lima, Aliti (Fatih Aksoy dk. 75), Janvier, Novais (Sisto dk. 75), Eduardo (Augusto dk. 68), Efecan Karaca (Fer dk. 45), Yusuf Özdemir, Hwang Ui-Jo (Anderson dk. 75)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ahmed Hassan, Richard, Mert Torlak, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek (Ufuk Akyol dk. 76), Safuri, Milosevic (Emre Uzun dk. 68), Larsson, Buksa
Yedekler: Kağan Arıcan, Doğukan Özcan, Muhammed Özkul, Burak İngenç, Naldo, Harun Toprak
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Hwang Ui-Jo (dk. 3) (Alanyaspor), Buksa (dk. 80) (Antalyaspor)
Sarı kart: Veysel (Antalyaspor)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.