Kayserispor, sezonun son maçı için Sivas'a gitti

Süper Lig ekibi Kayserispor, 2023-2024 sezonunun son antrenmanını tamamlayarak deplasmanda Sivasspor ile karşılaşmak üzere yola çıktı.
Takım, hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 15.30'da Kayseri'den ayrılarak Sivas'a doğru hareket etti.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde ise taktiksel çalışmalar yapıldı. Kayserispor, maç için Sivas'a ulaştıktan sonra konaklayacakları otelde maç saatini beklemeye başlayacak.
Sivasspor ile Kayserispor arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.