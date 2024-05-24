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Sivasspor sezonun son antrenmanını gerçekleştirdi

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Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor sezonun son antrenmanını gerçekleştirdi mask
Sivasspor sezonun son antrenmanını gerçekleştirdi
Sivasspor sezonun son antrenmanını gerçekleştirdi
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor sezonun son antrenmanını gerçekleştirdi

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen sezonun son antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.

Sivasspor sezonun son antrenmanını gerçekleştirdi

Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor sezonun son antrenmanını gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, Kayserispor, sivasspor, maç, hazırlık, antreman, Bülent Uygun

24 May 2024 - 21:21 - Spor

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