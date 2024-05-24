Tunceli'de su ürünleri denetimlerinde 26 kişiye toplamda 214 bin TL ceza kesildi

Tunceli'de son beş ay içerisinde gerçekleştirilen su ürünleri denetimlerinde önemli tespitler yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen denetimler kapsamında, iç sular, toplu tüketim yerleri, balıkçı tekneleri ve karaya çıkış noktaları incelendi. Tunceli İl Tarım Müdürlüğü tarafından bu yıl 526 su ürünleri denetimi gerçekleştirilirken, yapılan denetimlerde çeşitli ihlaller tespit edildi.
Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet eden 26 kişiye toplamda 214 bin 291 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 33 adet yasa dışı av aracına el konuldu ve 3 ton 796 kilo yasadışı ürün imha edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.