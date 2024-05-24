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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan göktaşı açık artırmayla satışta

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki yıl önce piknik yaparken bulduğu göktaşını analiz için gönderen Muhammed Özkan, beklenmedik bir keşifle gündeme oturdu.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan göktaşı açık artırmayla satışta mask
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan göktaşı açık artırmayla satışta
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan göktaşı açık artırmayla satışta
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki yıl önce piknik yaparken bulduğu göktaşını analiz için gönderen Muhammed Özkan, beklenmedik bir keşifle gündeme oturdu.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan göktaşı açık artırmayla satışta

Kuaför dükkanında çalışan Özkan, boş arazide dolaşırken göçük altında bulduğu taşın göktaşı olduğunu fark edince, Kocaeli'ye göndererek analiz ettirdi. Taşın içerisinde 20 farklı element bulunduğu raporlanınca, Özkan taşı açık artırmayla satışa çıkardı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan göktaşı açık artırmayla satışta

Muhammed Özkan, yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı:

"Arkadaşlarla pikniğe gittiğimizde boş arsada gördüğümüz küçük bir göçüğün altında sıcaklık hissettik. Taş olduğunu anladık ve incelerken göktaşı olduğunu tahmin ettik. Numuneleri TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderdik ve göktaşı olduğu doğrulandı. İki yıl boyunca sakladık ve şimdi satışa çıkardık."

Özkan, taşı satıştan sonra sevdiği kızla evlenmeyi planladığını belirtti.

"Elimizde yaklaşık 3 kilogram göktaşı var. Ne kadar değer biçeceğimizi bilmiyoruz. Açık artırmayla satacağız ya da iyi bir teklif gelirse elden verebiliriz. Evlilik için bu parayı kullanacağım."

şeklinde konuştu.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan göktaşı açık artırmayla satışta

Öte yandan, Ergani ilçesinde bir vatandaşın meteor kayması sonrası düşen göktaşını satışa çıkardığı da belirtildi. Bu olaylar, bölgede göktaşlarına olan ilgiyi artırdı ve tartışmaları beraberinde getirdi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan göktaşı açık artırmayla satışta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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24 May 2024 - 20:39 - Yaşam

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