Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan göktaşı açık artırmayla satışta

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki yıl önce piknik yaparken bulduğu göktaşını analiz için gönderen Muhammed Özkan, beklenmedik bir keşifle gündeme oturdu.

Kuaför dükkanında çalışan Özkan, boş arazide dolaşırken göçük altında bulduğu taşın göktaşı olduğunu fark edince, Kocaeli'ye göndererek analiz ettirdi. Taşın içerisinde 20 farklı element bulunduğu raporlanınca, Özkan taşı açık artırmayla satışa çıkardı.

Muhammed Özkan, yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı:

"Arkadaşlarla pikniğe gittiğimizde boş arsada gördüğümüz küçük bir göçüğün altında sıcaklık hissettik. Taş olduğunu anladık ve incelerken göktaşı olduğunu tahmin ettik. Numuneleri TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderdik ve göktaşı olduğu doğrulandı. İki yıl boyunca sakladık ve şimdi satışa çıkardık."

Özkan, taşı satıştan sonra sevdiği kızla evlenmeyi planladığını belirtti.

"Elimizde yaklaşık 3 kilogram göktaşı var. Ne kadar değer biçeceğimizi bilmiyoruz. Açık artırmayla satacağız ya da iyi bir teklif gelirse elden verebiliriz. Evlilik için bu parayı kullanacağım."

şeklinde konuştu.

Öte yandan, Ergani ilçesinde bir vatandaşın meteor kayması sonrası düşen göktaşını satışa çıkardığı da belirtildi. Bu olaylar, bölgede göktaşlarına olan ilgiyi artırdı ve tartışmaları beraberinde getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı