- Asayiş

Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı mask
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık ile terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ilçedeki 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; ruhsatsız tabanca, şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 643 kök Hint keneviri, 3 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# diyarbakır, Lice, operasyon, Şüpheli, gözaltı, Jandarma

24 May 2024 - 20:36 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL