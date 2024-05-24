Şanlıurfa'da gıda denetimlerinde skandal: Tonlarca ürün imha edildi

Şanlıurfa'da yapılan son gıda denetimlerinde şok edici bir skandal ortaya çıktı. Eyyübiye ilçesi merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde, sahtecilik yapılmış ve son tüketim tarihi geçmiş tonlarca gıda ürünü ele geçirildi.

Şehir genelinde satış yapan toptancılar ve işletmelerin çoğunluğunun bulunduğu bölgede, belediye ekipleri ve tarım yetkilileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle toptan satış yapılan yerler incelendi. İhbarlar üzerine yapılan kontrollerde, tavsiye edilen son tüketim tarihi geçmiş ve ambalajında sahtecilik yapılmış ürünler tespit edildi. Üstelik, bu ürünlerin üzerindeki bilgileri değiştirilerek tekrar etiketlendiği ortaya çıktı.

Denetimler sonucunda, zeytin, bulgur, meşrubat, kahvaltılık çikolata, gofret, bisküvi, şekerleme, kuruyemiş gibi birçok gıda ürününe el konuldu. Bu ürünlerin halk sağlığını tehlikeye attığı belirtilirken, işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, tutanakla el konulan ve yaklaşık beş kamyonu dolduran ürünler, imha edilmek üzere şehir çöplüğüne gönderildi.

Şanlıurfa'da tüketicilerin sağlığını riske atan bu skandal, yetkililerin daha sıkı denetimler yapma kararlılığını artırdı. Halkın güvenliği ve sağlığı için benzer durumların önlenmesi adına denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı