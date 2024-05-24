Kışla Caddesi Başkan Er’e tepkili

Malatya'da 6 Şubat depremlerinden aldığı hasar sonrası Kışla Caddesi rezerv alanı ilan edilirken, bölge esnafına iş yerlerini boşaltmaları için tebligat gönderilmesinin yankıları sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e tepki gösteren bölge esnafı verilen sözlerin tutulmasını istedi. Verilen sözler nedeniyle yüklü miktarda malzeme tedariği yaptıklarını ifade eden bazı esnaflar taşınama işlemleri ile birlikte ciddi ekonomik kayıp yaşayacaklarını kaydetti.
Malatya kent merkezinde bulunan Kışla Caddesi 6 Şubat 2023 depremlerinden aldığı hasar sonrası rezerv alanı olarak ilan edildi. 31 Mahalli İdareler seçimleri sürecinde de kent gündeminde olan Kışla Caddesi’nde ki yıkım işlemlerinin yıl sonuna kadar gerçekleştirilmeyeceği belirtilirken, geçtiğimiz günlerde bölge esnafına iş yerlerinin boşaltılması için tebligat gönderildi.
Duruma tepki gösteren cadde esnafı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in seçim sürecinde verdiği sözleri tutmasını istedi. Verilen sözler nedeniyle yüklü miktarda malzeme tedariği yaptıklarını ifade eden bazı esnaflar taşınama işlemleri ile birlikte ciddi ekonomik kayıp yaşayacaklarını kaydetti.
Bazı esnaflar ise kredi borçlarının bulunduğunu da ifade ederek, yıkımların ertelenmesi durumunda büyük bir mağduriyet yaşayacaklarını söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.