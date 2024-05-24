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Erzincan İliç'teki soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı

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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda 13 kişinin kusurlu olduğu tespit edildi.

Erzincan İliç'teki soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı mask
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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda 13 kişinin kusurlu olduğu tespit edildi.

Erzincan İliç'teki soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yaptığı açıklamada, 13 Şubat tarihinde meydana gelen olayla ilgili bilirkişi raporunda 13 kişinin kusurlu bulunduğunu ve bu kişilerin ifadelerine başvurulacağını belirtti. Bugün itibarıyla herhangi bir tutuklama yapılmadığını da ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 May 2024 - 20:10 - Gündem

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