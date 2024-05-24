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Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 2 sanığa ağır ceza

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Kayseri'de "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçlamasıyla yargılanan iki sanık, mahkemeden ağır cezalar aldı. Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar C.Y. ve K.U. ile avukatları hazır bulundu.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 2 sanığa ağır ceza mask
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Kayseri'de " Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçlamasıyla yargılanan iki sanık, mahkemeden ağır cezalar aldı. Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar C.Y. ve K.U. ile avukatları hazır bulundu.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 2 sanığa ağır ceza

Duruşma savcısı, sanıkların "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık C.Y., uyuşturucu maddeyi satanın kendisi değil diğer sanık K.U. olduğunu belirterek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık C.Y.'yi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 18 yıl hapis ve 90 bin lira adli para cezasına çarptırdı. C.Y.'nin tutukluluğunun devamına karar verildi. Diğer sanık K.U. ise aynı suçtan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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24 May 2024 - 20:06 - Gündem

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