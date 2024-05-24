Ot toplarken rahatsızlandı, yardımına sağlık ekipleri koştu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde ot toplarken aniden rahatsızlanan bir vatandaşın yardımına sağlık ekipleri bir saat yürüyerek ulaştı.
Rahatsızlanan vatandaşın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen yaklaşık bir saat yürüyerek hastanın bulunduğu bölgeye ulaştı. İlk müdahalesi yapılan hasta vatandaş, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.