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Ot toplarken rahatsızlandı, yardımına sağlık ekipleri koştu

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde ot toplarken aniden rahatsızlanan bir vatandaşın yardımına sağlık ekipleri bir saat yürüyerek ulaştı.

Ot toplarken rahatsızlandı, yardımına sağlık ekipleri koştu mask
Ot toplarken rahatsızlandı, yardımına sağlık ekipleri koştu
Ot toplarken rahatsızlandı, yardımına sağlık ekipleri koştu
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde ot toplarken aniden rahatsızlanan bir vatandaşın yardımına sağlık ekipleri bir saat yürüyerek ulaştı.

Ot toplarken rahatsızlandı, yardımına sağlık ekipleri koştu

Rahatsızlanan vatandaşın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen yaklaşık bir saat yürüyerek hastanın bulunduğu bölgeye ulaştı. İlk müdahalesi yapılan hasta vatandaş, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ot toplarken rahatsızlandı, yardımına sağlık ekipleri koştu

Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ot toplarken rahatsızlandı, yardımına sağlık ekipleri koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkâri, Yüksekova, ot, müdahale, Hasta, sağlık

24 May 2024 - 20:03 - Gündem

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