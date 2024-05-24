Ot toplarken rahatsızlandı, yardımına sağlık ekipleri koştu

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde ot toplarken aniden rahatsızlanan bir vatandaşın yardımına sağlık ekipleri bir saat yürüyerek ulaştı.

Rahatsızlanan vatandaşın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen yaklaşık bir saat yürüyerek hastanın bulunduğu bölgeye ulaştı. İlk müdahalesi yapılan hasta vatandaş, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı